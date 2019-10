Se caută un salvator! Şoferul cisternei din imagine, care a ajutat la stingerea unui incendiu, căutat de proprietari

O persoană care a ajutat la stingerea unui incendiu produs pe data de 3 octombrie curent, într-o casă din satul Ratuş, raionul Criuleni, este căutată de stăpâni. Aceştia vor să îi mulţumească personal salvatorului care nu a rămas indiferent şi a acţionat înainte de venirea pompierilor.

Potrivit femeii, care a făcut o postare pe o reţea de socializare, datorită unui asemenea gest nobil, din casă au fost salvate mai multe obiecte de valoare, dintre care actele şi o biblie din anul 1870.

"Poate cineva cunoaste!

Vreau sa gasesc soferul acestei masini cu cisterna care in data de 3 octombrie, vazand ca arde o casa iar pompierii inca nu erau, nu a ramas indiferent, a intors masina din drumul lui, a venit si a inceput sa stanga cu apa care o avea in cisterna, datorita dumnealui au fost salvate cele de mai valoare lucruri, printre care toate actele si o biblie din anul 1870 care erau in camera ceea .

Eu si mama mea vrem sa-i spunem personal MULTUMESC pentru GESTUL NOBIL care l-a facut!!!

Acest caz a avut loc in satul Ratus, r-nul Criuleni.

Nr meu de contact 069816809.

Multumesc! ", a scris femeia.