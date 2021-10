Se caută un procuror general interimar. CSP s-a convocat în şedinţă

CSP s-a convocat pentru a convoca un procuror general interimar. Despre aceasta a anunţat, marţi seara, ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, care a venit la sediul Procuraturii Generale, acolo unde mascaţii de la SIS fac verificări.

După ce procurorul general şi adjuncţii săi au fost suspendaţi din funcţie, PG a rămas practic fără conducere.

În aceste condiţii, Consiliul Superior al Procurorilor are la dispoziţie cinci zile să convoace o ședință extraordinară, pentru a selecta și propune președintelui țării un procuror general interimar. Ministrul Justiției însă a propus ca aceasta să aibă loc de urgenţă.



”Încercăm să ne convocăm în ședința Consiliului Superior al Procurorilor, pentru a încerca să selectăm conform legii un candidat la funcția de procuror general interimar. Eu am încercat să discut cu vreo șapte membri, cvorumul e opt. I-am rugat pe cei mai aproape de al optulea să-l telefoneze, am apelat-o pe doamna Motuzoc, nu mi-a răspuns. Nu mă miră lucrul acesta”, a declarat Litvinenco.

După ce a fost suspendat din funcţie, Alexandr Stoianoglo a anunţat că va face un briefing de presă la ora 18. 00. Cu puţin timp înainte de asta, Procuratura a fost împânzită de mascaţii de la SIS, iar Stoianoglo nu a mai apucat să facă declaraţii.

Deşi presa a scris că procurorul şef ar fi fost reţinut, ministrul Justiţiei, care a venit la faţa locului, nu a confirmat acest lucru.



”– A fost reținut domnul Stoianoglo?

– Nu știu. Întrebarea la procuratură.”



Litvinenco a anunţat că Stoianoglo este cercetat penal pe mai multe articole: abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, corupere pasivă și fals în declarații.

Dacă va fi demonstrată vinovăția, acesta riscă ani grei de pușcărie.