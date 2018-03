SE CAUTĂ PĂGUBAŞUL! Interpretul Ionel Istrati a găsit o SUMĂ IMPUNĂTOARE de bani într-un hotel din Capitală

Interpretul Ionel Istrati a găsit o sumă de bani în incinta hotelului "Turist" de pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală. În acest context, interpretul a povestit întâmplarea pe care a avut-o pe pagaina sa de facebook, fiind în căutarea păgubaşului pentru a-i întoarce banii pierduţi.

"Astăzi, în jurul orei 13:00, în incinta hotelului Turist (bvd. Grigore Vieru 9), la etajul 2, am găsit o sumă substanţială de bani. Din păcate, perimetrul nu este supravegheat video şi nu i-am putut da de urmă celui care i-a pierdut. Am căutat, fără niciun rezultat, un păgubaş, dar nici angajaţii din ofiicile de la etaj şi nici staff-ul din hotel nu m-au putut ajuta. Nimeni nu a revenit să-şi revendice banii. Am lăsat numărul meu de telefon la paza din hotel în cazul în care cineva totuşi revine să reclame o pierdere. Este obligaţia mea să găsesc acea persoană pentru a-i întoarce banii şi o şansă pentru fiecare să ajute şi să contribuie pentru o faptă bună. Cu toţii am aprecia un sprijin dacă ne-am pomeni într-o asemenea situaţie. Vă cer doar un share pe facebook sau un indiciu şi vă mulţumesc", a menţionat Ionel Istrati.