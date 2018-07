Se bucură de bătrâneți liniştite. Vârstnicii primesc pensii mai mari, după ce acestea au fost valorizate

După zeci de ani de muncă, se bucură de bătrâneți liniştite. Vorbim de vârstnicii care primesc pensii mai mari, după ce acestea au fost valorizate. Ei sunt bucuroși că, în sfârșit, munca le este răsplătită.

Vasile Pleșca din satul Seliște, Orhei, a lucrat o viață la o asociație cooperativă, iar în această perioadă a ocupat și funcții de conducere. Totuși, când a ieșit la pensie, a constatat că primeşte bani puţini.



"La pensie m-am pomenit cu o pensie de 1.700 de lei. Stagiul de muncă, fără întrerupere, am avut 44 de ani și pensia, relativ era mică", a spus Vasile Pleșca, pensionar.



Chiar dacă pensia i-a fost şi indexată, Vasile Pleșca spune că diferența nu era foarte mare. Totuși, după valorizare, el a avut parte de o majorare bună.



"Anul trecut, după valorizare, simțitor s-a majorat cu circa 900 de lei la pensia pe care o aveam la moment atunci. În tot cazul, după valorizarea, suma care s-a format, de 3.900, se poate de mai acoperit din nevoi", a precizat Vasile Pleșca.



Şi Ilie Rabii are acum o pensie mai mare. El continuă să lucreze, iar acum este vicepreședinte al raionului Orhei. Funcţionarul spune că a așteptat mult ca alocaţia să-i fie majorată. Asta mai ales că atunci când și-a încheiat activitatea la o firmă la care a lucrat în trecut, câteva acte s-au pierdut, iar pensia nu i-a fost calculată pe deplin.



"Cum nu ar fi, oamenii simt această majorare și au încredere că pe viitor, acele greșeli de calculare a pensiei, birocrația că eu nu am avut, nu a fost certificat de salariu, vor fi luate în vedere", a menţionat Ilie rabii, vicepreședintele raionului Orhei.



Aproape 50 de mii de oameni care s-au pensionat în 2012 și 2013 primesc mai mulți bani din aprilie. De asemenea, începând cu data de 1 octombrie vor fi valorizate şi indemnizaţiile pentru limita de vârstă a persoanelor care s-au pensionat în perioada 2014-2017.