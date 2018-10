Se anunţă întreruperi de energie electrică. Ce localităţi vor rămâne fără curent electric

str. A. Donici, A. Mateevici, Ştefan cel Mare, Chişinăului, Dealul Leului, M. Eminecsu, Munceşti, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:01, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Aeroport, Botanica, Hlobeni, Ion Luca Caragiale, Miron Costin, Nicolae Bălcescu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Gh. Codreanu 1-11, 2-12, Cornului 23, 24-28, Drumul Taberei 2-38, 17-39, Durlești 11, Toamnei 1-7, V. Lupu 61-73, Vovințeni 1-9, 4-14 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. 27 August, M. Sadoveanu, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Ștefan Vodă, S. Bogza, Gagarin, str și str-la Podgorenilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 12:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

str. Durlești, Mitr. P. Movilă, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Calea Basarabiei 4, 10, 10/2, Carbunari 25-33, 32-38, Scoreni 8A, Tăbăcăria Veche 15-25, 18-40, 9001 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

str. Sihastrului - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str. Industrială 34, Meșterul Manole 7, Transnistria 20, Uzinelor 12, 15, 167, Voluntarilor 5/3, 5/4 - în intervalul de timp între 09:15 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Vadul lui Vodă 9014, 9015 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str. Alecu Russo, Aluniş, Andrieş, Andrieş str-la, Arţarului, Baltata, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucuria, Budeşti, Bujorilor, Chişinăului, Chişinăului str-la, Ciocîrliei, Ciresilor, Clopotnitei, Clopotniţei str-la, Columna, Cotului, Crinilor, Crizantemelor, Crînilor str-la, Decebal, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Florilor, Gheorghe Asachi, Ianovschii, Ion Creangă, Izvorul Vietii, Maria Drăgan, Mesterul Manole, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mioriţa str-la, Mircea Cel Bătrîn, Mitropolit Varlaam, Murelor, Murelor str-la, Nucilor, Pintea Pavel, Primaverii str-la, Proca Vasile, Sfîntul Gheorghe str-la, Speranţei, Spicului, Spicului str-la, Şcolii, Tamara Ciobanu, Teilor, Teilor str-la, Tineretului, Trandafirilor, Ţărînii str-la, Vasile Alecsandri, Velicico, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str. Albişoara, Cucoarelor, Cuza-Vodă, Emilian Bucov, Gheorghe Asachi, Greaca, Haiducului, Hotin, Ion Neculce, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Movileni, Rasaritului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Trandafirilor, Valea Lui Simon, Zorilor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 15:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Budești 26 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str. Gh. Madan 46/4 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Gh. Madan 52 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Balmaz, s. Mirnoe, s. Troița Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:55 -17:55, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Roșcani - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Bucuria - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Slobozia Mare: str. Independenţei, Livezilor, Mihail Frunze, Mircea cel Bătrîn, Tatarca Nouă, V.Pocoi - parţial în intervalul de timp între 09:30 16:25, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciobalaccia, s. Flocoasa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Tartaul - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Congaz: str. Lenin, Montajnaea, Orehovaea, Razdelinaea, Stepnaea, Svetlaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Dezghingea: str. Budionnîi, Gherman Titov, Gherţena, Lenin, Maxim Gorki, Mihail Şolohov, Oleg Coşevoi, Pobeda, Serghei Tiulenin, Serghei Tiulenin str-la, Volghina str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

str. 31 August, Alexandru cel Bun, M. Cibotari, M. Eminescu, N. Testemițeanu, Pantelimon Halipa - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Bravicea - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Pîrjolteni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:50, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Coșcalia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ochiul Roș - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Zaim, s. Marianca de Sus, s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. 22 Decembrie, Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Constantin Stere, Cosmonauţilor, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Miron Costin, Serghei Lazo, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Topala - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Valea Perjei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cimișeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Bobeica, s. Dahnovici - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ciuciuleni, s. Drăgușenii Noi, s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Dancu - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Fundul Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Sărata Galbenă: str. Sovhoznaia - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. 27 August, 27 August str-la, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici , Alexandru Hîjdeu, Arborilor, Arţarilor, Aurel David, Basarabia, Bucuriei, Carpaţilor, Căpriana, Cetatea Albă, Chersăcelului, Chilia, Codru, Constantin Stamati, Crîngului, Decebal, Doina, Entuziaştilor, Frasinilor, Fructelor, Gheorghe Asachi, Grădinilor, Grădinilor str-la, Ialoveni, Ialoveni str-la, Ismail, Izvoarelor, Libertăţii, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Mugurel, Mugurel str-la, Nistru, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Sfînta Vineri, Spartac, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tricolorului, Tudor Vladimirescu, Valea Crucii, Valea Trandafirilor, Veniamin Zarzăr, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Costești: str. 31 August 1989, Albiniţa, Alecu Russo, Arhanghelul Mihail, Baştina, Bălţi, Burebista, Costeşti, Cucorilor, Dacia, Decebal, Dosoftei, Dragoş Vodă, Florilor, Gheoghe Asachi, Girlei, Ion Creangă, Lăutarilor, Luceafărul, Mihai Kogălniceanu, Mitropolit Dosoftei, Nucarilor, Petru Rareş, Salcîmilor, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Gheorghe str-la, Şcolii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, T. Terinte, Unirii, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30, pentru conectarea clienţilor noi

s. Malcoci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00, pentru conectarea clienţilor noi

s. Zîmbreni - parţial în intervalul de timp între 09.30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Borogani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. 1 Mai, 31 August 1989, Alexandru Marinescu, Burebista, Constantin Negruzzi, Dacia, Dacia 1 str-la, Decebal, Dimitrie Cantemir, Grigore Ureche, Industrială, Ion Creangă, Ion Neculce, Ion Neculce str-la, Libertăţii, Martirilor Afgani, Mircea Cel Bătrîn, Miron Costin, Muşatinilor, Nicolae Dimo, Păcii, Sfintu Petru, Sfîntul Ion, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Tinjenesti, Tînjeleşti, Toma Ciorbă, Unirii, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Vărzăreşti, Veronica Micle, Victoriei, Viilor - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Bursuc - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:45, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ciorești, s. Vulcănești - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Soltănești, s. Șendreni, s. Șișcani, s. Vărzărești - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Alunița, Baladelor, Brazilor, Căpriana, Condrița, Gh. Malai, I. Inculeț, Izvorul Cucului, Lăcrămioarelor, Magnolie, N. Bălcescu, Nistreană, Norocului, Sf. Nicolae - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Biești - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Ghetlova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru conectarea clienţilor noi

s. Ivancea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Peresecina: str. 31 August, A. Donici, Chișinăului, M. Cibotari, M. Eminescu, M. frunze, P. Rareș, Sportivă, Tcacenco - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Peresecina: str. 31 August, M. Eminescu, Nouă, Sportivă, Tcacenco - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Slobozia-Hodorogea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Ciorești, s. Vulcănești - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Onești - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Tătărești - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 13:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Carahasani: str. Ceapaev, Cotovschi, Ion Creangă, Molodejnaia, Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:20, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Palanca: str. Cetatea Albă, Livezilor, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Purcari: str. M. Gorikii, Purcari - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:10, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Iujnîi, Raisa Varan, Serghei Lazo, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Slobozia: str. Dimitrie Cantemir str-la, Miciurin, Tinereţii, Vostocinaea, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Ciumai: str. Iurie Gagarin, Matrosov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Brînzenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:3. Chişinău, sectorul Buiucani:4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:6. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Dumbrava:7. Chişinău, sectorul Centru:8. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:9. Chişinău, sectorul Ciocana:10. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:11. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:12. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:13. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:14. Chişinău, sectorul Rîşcani:15. Anenii Noi:16. Cahul:17. Cantemir:18. Comrat (UTA Găgăuzia):19. Călăraşi:20. Căuşeni:21. Cimişlia:22. Criuleni:23. Hînceşti:24. Ialoveni:25. Leova:26. Nisporeni:27. Orhei:28. Străşeni:29. Ştefan Vodă:30. Taraclia:31. Teleneşti: