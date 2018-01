Se alege praful dacă aceste zodii sunt la putere! Cei mai iresponsabili lideri ai horoscopului

Se spune că spiritul de lider este ceva cu care te naști și la care depui mult efort pentru a-l perfecționa. Liderii se ajută pe ei înșiși, dar mai ales pe ceilalți pentru a face cele mai bune lucruri. Ei schițează o direcție, formează o viziune constructivă și creează lucruri noi. A fi lider înseamnă a desena harta spre succes a echipei sau a organizației tale, scrie realitatea.net.

Totuși lăcomia și propriile interese pot fi mai presus de aceste țeluri, iar aceste lucruri îți corup sufletul și te fac să nu mai ții cont de oamenii pe care îi conduci. Acest lucru se întâmplă și în cazul zodiilor. Se pare că unele zodii sunt mai predispuse să ia decizii care afectează binele comun și care le oferă doar lor avantaje.

Scorpion

Scorpionii își urmăresc întotdeauna interesul, chiar și atunci când vine vorba de carieră. Deoarece are o latură ascunsă, acesta țese pe ascuns planuri pentru a ieși el în avantaj. Cei născuți în această zodie au o afinitate naturală pentru a ține lucrurile ascunse și a le oferi un aer misterios. Este în natura lor să fie numai ochi și urechi și să caute greșeli în lucrurile pe care ceilalți le fac. Scorpionul poate fi în stare de orice atunci când vine vorba de câștigarea unor avantaje. El poate să își trădeze colegii de muncă, să îi bârfească pe la spate sau să obțină avantaje prin mijloace necinstite, cum ar fi mita.

Scorpionul nu are viziune într-o echipă și nu pune interesul echipei și al proiectului pe primul loc. Deși pare că se implică în proiectele de la locul de muncă, acesta stă până târziu în noapte treaz, încercând să găsească soluții prin care să își maximizeze profitul și interesele. Scorpionii au succes în special în afacerile de care se ocupă pentru alții. Acest lucru se întâmplă deoarece știu cum să culeagă roadele și să își asigure răsplata pe care ei consideră că o merită. Deoarece sunt firi extrem de viclene, știu ce să facă pentru a nu fi descoperiți. Astfel, deși ți se va părea că este un om corect și muncitor, vei avea neplăcuta surpriză de a afla că toate acțiunile sale sunt îndreptate pentru a-și maximiza propriul profit.

Săgetător

Săgetătorul își tratează colegii cu superioritate și este invidios pe oricine este mai bun decât el. Este individualist și își dorește să culeagă laude. Mereu are mai multe planuri de rezervă prin care să își atingă scopurile. Deoarece Scorpionii sunt firi bătăioase, nu vor renunța în a-și atinge scopurile, oricât de greu ar fi. Săgetătorii sunt în stare să facă orice pentru bani. Le place să călătorească, să se simtă bine și le place luxul. Pentru aceste mici plăceri ale vieții trec de interesul și de binele comun, doar pentru a-și satisface capriciile.

Săgetătorul nu are spirit de echipă și de aceea nu este o idee bună să ocupe un post de lider. Tot ce face este ca să își vadă numele pe firmament, ceea ce contravine echipei și viitorului acelei echipe. Deși are o imaginație bogată și este bun atunci când vine vorba de îndeplinirea mai multor sarcini, Scorpionul are o problemă cu ținerea propriului ego sub control. Acești nativi sunt iresponsabili, iar deciziile pe care le iau trag de cele mai multe ori echipa în jos. Orice echipă condusă de un nativ din această zodie este destinată eșecului.