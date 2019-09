Scutul de foc pe poligonul de la Bulboaca. Militarii au tras cu tunul, obuziere şi sisteme antitanc

Poligonul Armatei Naţionale de la Bulboaca s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă. Peste o mie de militari de la noi, dar şi din România și SUA, cu zeci de mașini de luptă, au participat la exercițiul internațional "Scutului de foc 2019".



Aplicaţiile militare au început cu prezentarea tehnicii de luptă. Ulterior, artileriștii au făcut o demonstrație de trageri cu tunul, obuziere şi sisteme antitanc.



"Am executat o tragere din tunul obuzier D-20. Este şi dificil. Comenzile care trebuie să le dai, ceea ce trebuie să rezolvăm pentru a nimic obiectivul", a menţionat Octavian Oistric, sergent inferior al Armatei Naţionale



"Am învăţat timp de opt luni în armată cum să lucrezi cu aşa piesă. Nu mi-a fost frică să trag din el. - Sunteţi gata tu şi colegii tăi, pentru orice situaţie să ieşiţi să apăraţi ţara? - Suntem gata întotdeauna", a explicat Alexandru Patraş, militar.



Acțiunea face parte dintr-un exerciţiu amplu de instruire a soldaţilor.



"Avem demonstrarea sprijinului cu foc al forţelor luptătoare de către artileria terestră care execută trageri de la 9 şi 5 kilometri distanţă de obiectiv", a precizat Ruslan Cojocaru, colonel al Armatei Naţionale.



Pentru prima dată, la eveniment au participat şi reprezentanţi ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului de Informații și Securitate şi Batalionul cu destinaţie specială "Fulger".

Ministrul Apărării, Pavel Voicu, s-a arătat impresionat de pregătirea militarilor, nu şi de tehnica veche din dotare.



"Tehnica de lucru este într-o stare de luptă pregătită la 70% . Am rămas mulţumit de prestaţia militarilor", a declarat Pavel Voicu, ministrul Apărării.



Vechimea echipamentului de luptă al soldaților moldoveni nu a trecut neobservată nici de oaspeții din străinătate. Aceștia spun că este pentru prima dată când folosesc astfel de arme.



"A fost o ocazie unică pentru noi să ne pregătim cu astfel de echipamente cu o vechime atât de mare", a menţionat Gregory Losk, reprezentant din SUA.



"Militarii au fost foarte bucuroşi de modul în care au reuşit să se instruiască în comun pe parcursul acestui exerciţiu. Noi suntem ţară NATO, suntem vecini suntem interesaţi şi susţinem reforma instituţională a Armatei Naţionale", a punctat Daniel Petrescu, reprezentant din România



Exercițiile militare ”Scutul de Foc” se desfășoară al patrulea an consecutiv.