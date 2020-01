SCUMPIRILE SE ŢIN LANŢ. Comercianții din pieţe au afișat prețuri mai mari la produsele alimentare

Majorarea preţurilor la carburanţi şi deprecierea leului din ultima săptămână, a generat scumpirea unor produse alimentare. Comercianții au afișat prețuri mai mari la legume, fructe și lactatele. Chiar dacă vânzătorii afirmă că costurile au rămas aceleași, cumpărătorii spun că prețurile sunt pipărate.

La Piața Centrală din Capitală, în luna decembrie, un kilogram de cartofi putea fi cumpărat cu opt lei și 60 de bani, astăzi acesta a ajuns la 12 lei. Cu trei lei s-a scumpit ceapa și morcovul. Dacă luna trecută, un kilogram de ceapă costa cinci lei și 90 de bani, iar morcovul patru lei, atunci la piață, astăzi prețul lor a ajuns la șapte și respectiv opt lei.



”Eu le vând cu șapte și iaca cu opt. Și în cazul de față vedeți că ploi nu-s, nici omăt. Nu se știe ce se întâmplă mai departe, grâul nu se face, ploile nu vin.”



Unii comercianți insistă însă că legumele nu s-au scumpit.



”Nu-s cumpărători, lumea îi plecată, nu are cine cumpăra. Așa morcovul și sfecla o fost șapte, șase lei, șapte lei luna trecută și acuma tot așa preț. Nu s-o ridicat, nici nu s-o...”



”Opt lei ceapa. - S-au mai scumpit prețurile sau tot așa au rămas? - Tot aceleași au rămas, care au fost, așa și au rămas.”



În aceste condiții, oamenii spun că le vine tot mai greu să supraviețuiască.



”Cartofii sunt foarte scumpi, nu mai avem pe ce economisi. Pensia e mică și, desigur, nu ne ajunge, este greu, trebuie să ne gândim cum să mai facem și economii, ne este greu.”



”Tot se scumpește, tot e scump, nu-i nimic bun, guvernul o spus că o să fie bine, nimic niciodata n-o să fie bine, ei pentru ei, pentru oameni nu trăiesc nimeni.”



La toate, prețurile s-au scumpit, iaca uitați-vă nici n-avem ce vedea în ochi și se duc banii, dar asta-i viața.



”- Cât ați dat pentru un kilogram de ceapa?

- 40 de lei kilogramul, dar Domnul știe ce s-a face, ceapă, ce a ieși, aceea a ieși.”



”Îmi pare că-i scump, chiar iaca am vrut să iau brocoli, 60, 58 de lei kilogramul, asta unde se poate așa prețuri, e scump.”



S-au scumpit şi lactatele. Un kilogram de brânză ajunge la 65 de lei, iar cașul poate fi cumpărat cu 80 de lei. Pentru un litru de lapte oamenii sunt nevoiți să scoată din buzunar cu zece lei mai mult față de luna trecută, când era cumpărat cu 15 lei. Cu zece lei s-a scumpit și uleiul. Prețul la carne însă a mai scăzut, după perioada sărbătorilor.



”Avem 65, 60, costiță, „ pacereovcă” avem la 60 de lei, piciorușe, 35, 30. S-a mai ieftinit carnea. ”



”S-a ieftinit carnea. Da, s-a ieftinit, mușchiul 65, 60 „lapatca”, costița 50 de lei. ”



Experții spun însă că prognozele pentru anul acesta deloc nu sunt îmbucurătoare.



”În 2019, pe parcursul anului, prețurile au saltat la foarte multe produse de ordin alimentar, de ordin nealimentar. Numai la produsele alimentare s-au majorat cu peste 12 la sută, dar la unele produse care sunt de bază, la fructe cu peste 50 la sută, la fructe proaspete tot cu 50 la sută și aici în special la sămânțoase, la sâmburoase tot cu 57 la sută, deci niște salturi enorme. În anul 2020, prețurile la produsele alimentare vor avea o evoluție ascendentă, luând în considerație situația din agricultură pe care o avem acum când nu sunt precipitații, iarna caldă și multe altele. Producții mai mici, producții necalitative și în mod firesc creșterea prețurilor la produsele locale”, a declarat Viorel Chivriga, expert economic.



Biroul de statistică mai arată că, pe parcursul anului 2019, câteva produse s-au ieftinit, ce-i drept, nesemnificativ. Dintre produsele alimentare s-a ieftinit ceapa cu 8 la sută şi morcovul cu 3,4 procente. Iar preţul carburanţilor a scăzut cu doar două procente.