Scumpirea gazului natural a dus la creşterea cererii pentru lemne de foc și cărbune, iar oamenii golesc stocurile din depozitele Moldsilva

Scumpirea gazului natural a dus la creşterea cererii pentru lemne de foc și cărbune. În aceste condiţii, stocurile de lemn din depozitele Moldsilva s-au redus faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.''Nemijlocit în ultima perioadă, odată cu apariţia problemelor cu gazul, cu alte resurse, s-a intensificat procesul, pentru că noi în anii precedenţi puteam avea chiar peste 10 mii de metri steri stocuri. La momentul dat, după cum aţi văzut, în acest an avem 5.500.Este o tendinţă că o să rămânem fără stocuri până la sfârşit de perioadă, până la sfârşit de iarnă.'', a declarat Sergiu Chihai, Inginer Şef în silvicultură.Serghei Morozan din satul Roşcana, raionul Străşeni, spune că a căutat foarte mult până a găsit un preţ convenabil.''- Câte lemne aţi cumpărat? - Cinci cuburi de lemne. - Când anume le-aţi procurat? - Zilele astea. - Şi cu ce preţ? - Sunt scumpe, de la 800 până la 1000 cam toţi cer.'', a declarat Serghei Morozan, locuitor al satului Roșcana, Strășeni.Oamenii spun că deşi lemnele sunt mai scumpe ca în anii precedenţi, nu au altă soluţie să se încălzească.''Preţurile, noi am sperat la ceva mai bun, dar noi încă mai greu şi mai greu o să ne fie cu conducerea asta.''''Noi am cumpărat cinci cuburi de lemne. Cu 800 de lei vara am cumpărat. Dar acum nu, nu mai cumpărăm, gata.''''- Eu am cumpărat nouă cuburi de lemne şi toată iarna îmi ajunge. Da, eu din primăvară şi sunt pregătită de iarnă cu lemne. - Dar cărbuni cumpăraţi? - Nu, doar lemne.''Cei care se încălzeau până acum cu gaz se gândesc să treacă pe lemne sau cărbuni iarna asta, ca să plătească mai puţin.''- Greu, pensiile mici, cu ce să plătim gazul? O să vedem, oleacă la lemne, oleacă la gaz. - Dar aveţi sobe? - Da, da. O să o folosim dacă va fi nevoie.''''Trebuie să scot toată tehnica ceea din plită şi să pun lemnele deja. Dacă o să fie nevoie, o să facem şi asta. Acum ne coșesc cu totul, ne dezbracă, ne descalță cu totul. Acum o să lăsăm medicamentele să luăm gazul.''La piaţa de pe Calea Basarabiei, vânzătorii de lemne aşteaptă clienţi. Nu au vrut să vorbească la cameră, dar au recunoscut că sunt mai mulţi cumpărători decât anul trecut.''- E scump, dar ce să fac dacă trebuie, e iarna, cine ştie ce o să mai fie iarna înainte. - Şi cu cât aţi cumpărat lemnele? - 850. Totdeauna cumpăr pe iarnă, dar luam cu 800.''Moldsilva are în stoc peste 55 de mii de metri steri de lemne de foc, în condiţiile în care anul trecut cantitatea depăşea 164 de mii de metri steri. Prețul variază de la o întreprindere la alta, fiind în medie de 548 de lei metrul ster de lemn de esenţă tare şi 320 lei metrul ster de lemn moale. Şi cărbunele e la mare căutare.''Vânzările faţă de anul trecut au crescut cu 10, 15 la sută. Preţurile au crescut cu 30, 40 de procente. Se mai prevăd scumpiri în viitorul apropiat, cu cât şi când, nu ştim precis, dar la sigur o să fie.'', a declarat Radu Avram, manager vânzări baza de cărbuni.O tonă de cărbune se vinde în medie cu 4.700 de lei.