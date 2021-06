Sculptura muzei marelui poet Mihai Eminescu, Veronica Micle, instalată recent, ar putea fi scoasă. Ce spun autorităţile (FOTO)

Sculptura muzei marelui poet Mihai Eminescu, Veronica Micle, instalată recent lângă bustul Luceafărului poeziei române şi care a trezit reacţii controversate din partea autorităților şi a unor locuitori ai Capitalei, ar putea fi scoasă.

Ministerul Culturii a anunțat că aceasta nu va primi statut de monument, iar președintele Consiliului Național al Monumentelor de For public, Tudor Zbârnea, a numit-o "operă de pseudo-artă” şi şi-a exprimat speranţa că va fi demolată.



Autorul lucrării se arată indignat şi spune că-i va părea rău dacă lucrarea la care a muncit trei luni va fi scoasă.



"Nu m-am gândit la asemenea reacţii. Părerea mea este că acest lucru ţine de trecut."



Autorul explică simplu comentariile oamenilor legate de faptul că monumentul lui Eminescu și sculptura lui Micle sunt realizate în stiluri diferite.



"Este o sculptură urbană, nu este un monument, la urma urmei... Imaginea muzei se află în umbră, chiar în umbra copacilor. Nu-l deranjează."



În ciuda controverselor, unii locuitori ai Capitalei au apreciat sculptura.



"Îmi place foarte mult. Am venit pentru prima dată în acest parc. Am văzut-o la televizor. Îmi pare rău că va fi demolată."