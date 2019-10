Sculptura lui Neymar Junior a fost amplasată pe una dintre cele mai prestigioase străzi din Paris

foto: youtube

O sculptură care îl reprezintă pe fotbalistul brazilian Neymar Junior a fost amplasată pe una dintre cele mai prestigioase străzi din Paris, Avenue George V.



Bustul a fost instalat cu ocazia unei expoziţii de artă contemporană.



Lucrarea realizată de artistul brazilian Marcos Marin reprezintă sculptura lui Neymar Junior şi are înălţimea de peste 3 metri, cu tot cu soclu.



"În procesul realizării sculpturii lui Neymar, am avut nevoie de un anume timp pentru a alege, de pe vreo fotografie, chipul său cu o expresie anume, pentru a o reproduce în lucrare. Am vrut ca profilul să fie unul în care zâmbește. Nu îl cunosc pe Neymar ca jucător sau ca persoană, deoarece între cele două ipostaze există diferenţă în expresii. În cele din urmă, am combinat câteva chipuri și am luat câte ceva din trei chipuri pentru a realiza imaginea finală", a spus Marcos Marin, sculptor.



Indisponibil ca jucător timp de circa 4 săptămâni din cauza unei accidentări pe care a suferit-o în timpul ultimului meci amical al naţionalei Braziliei cu cea a Nigeriei, starul lui Paris Saint Germain are timp berechet să-şi admire bustul: până pe 14 noiembrie, deoarece expoziţia este, totuși, una temporară.