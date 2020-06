Sculptorul Gheorghe Postovanu împlinește 60 de ani. Cum a ajuns să creeze adevărate capodopere

Sculptorul Gheorghe Postovanu împlinește onorabila vârstă de 60 de ani, dintre care mai bine de patru decenii le-a dedicat artei. Creațiile lui au ajuns să fie admirate în țări de pe patru continente.

Realizatorul monumentului lui Ştefan cel Mare din Bălţi şi al bustului marelui artist Mihai Volontir a oferit un interviu pentru Publik TV, în care a vorbit despre drumul anevoios pe care l-a parcurs în copilărie pentru a ajunge apoi să creeze adevărate capodopere.



"Eram clasa a opta când a decedat maica mea, a spus sculptorul.



Rămas orfan, artistul spune că talentul i-a fost descoperit încă din şcoală, de profesoara de română: "Desenam bine, făceam gazete de perete, mai făceam niște schițe colegilor. Am pictat atunci niște peisaje, niște copii am mai făcut, un autoportret. ”



Prima sculptură a creat-o atunci când a devenit student la Universitatea Pedagogică "Ion Creangă".



"Atunci era căile comunismului, trebuia de făcut intrarea în sat, un simbol. O doamnă cum duce în mână un snop de grâu, în cealaltă o ghirlandă de mere. Ea și acum stă, a menţionat Gheorghe Postovanu.



Gheorghe Postovanu îşi aminteşte că în penultimul an la pedagogie a decis să se transfere la Academia de Arte, iar lucrarea lui de diplomă stă instalată şi în prezent în faţa Teatrului de Operă şi Balet. Perioada de succes a artistului începe însă în 1992, după ce plecă să muncească într-un atelier din Grecia.



"Prima comandă a fost pentru Melbourne. Lucram la un grec în atelier. O fost o comandă cu eroul național al Greciei, Eleftherio Venizelos, o figură de 1, 80 metri, pentru orașul Melbourne", a precizat sculptorul.



Tot acolo, a creat o serie de busturi pentru Baza Aeriană Americană și un monument pentru Baza Maritimă din Creta, așa a ajuns renumit în întreaga lume. Operele lui se găsesc în colecţii exclusiviste din Rusia, România, Germania, Franța sau Statele Unite. În 2000, artistul și-a deschis propriul atelier acasă, la Chişinău.



"Am câștigat un șir de concursuri, chiar și Ștefan cel Mare de la Bălți. Am lucrat un an de zile, e o figură de șase metri din bronz, a fost o muncă enormă", a specificat sculptorul.



Acum, în ateierul sculptorului sunt expuse zeci schițe ale monumentelor care urmează a fi create.



"Mie îmi place mai mult ca să aibă lucrarea un mesaj. Cine știe ce va fi mâine, viața e o enigmă, nu știe nimeni. Eu am luptat pentru dreptate și pentru frumos. Până ce voi muri o să lupt", a declarat Gheorghe Postovanu.