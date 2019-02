Scrutinul Parlamentar din anul 2009 a avut loc într-o zi de miercuri, nu de duminică, cum era în cazul altor alegeri. O altă premieră este că, în acest an, pentru prima dată, moldovenii de peste hotare au putut vota în afara misiunilor diplomatice şi consulare. În urma alegerilor, pragul electoral a fost depăşit de cinci formaţiuni politice - Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Liberal, Partidul Democrat din Moldova şi Alianţa "Moldova Noastră". PCRM a obţinut 48 de mandate, iar restul formaţiunilor au constituit Coaliţia de guvernare "Alianţa pentru Integrare Europeană". Membrii Alianţei au votat candidatura lui Mihai Ghimpu în funcţia de preşedinte al Parlamentului."Vă mulţumesc foarte mult şi sper că anume noi, aceşti colegi deputaţi din Alianţa pentru Integrare Europeană vom construi ceea ce aşteaptă, de ani de zile, cetăţenii şi chiar instituţiile europene", a spus fostul preşedinte al Parlamentului, 2009 - 2010, Mihai Ghimpu."Nu-s eu vinovat că nu sunt nici pro român, nici pro rus. Noi am făcut rău Republicii Moldova, pentru că noi, din prima zi de când s-a constituit această alianţă şi care a anunţat un program de patru ani de zile, el este sub pericol, pentru că noi nu putem lucra", a spus fostul preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov."Demult această alianţă trebuia să se ducă, trebuia să fie eliminată din câmpul politic al Moldovei şi de aceea noi şi cerem şi insistăm să fie alegeri parlamentare anticipate", a spus preşedintele PCRM, Vladimir Voronin.După două tentative eşuate de vota preşedintele ţării, deputaţii au încercat să modifice modalitatea de a alege şeful statului prin organizarea unui referendum, însă nici de această dată nu au reuşit. Astfel, conform prevederilor Constituţiei, Parlamentul a fost dizolvat şi s-a stabilit data alegerilor anticipate - 28 noiembrie 2010.