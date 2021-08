Scrisul o ajută să treacă peste toate obstacolele. Povestea unei tinere scriitoare din Cantemir care suferă de o dizabilitate locomotorie

Mama ei a fost cea care a ajutat-o să înţeleagă că arta cuvintelor i se potriveşte."De fapt, scrisul a venit de pe băncile liceului când eu am început să scriu primul meu text despre adolescenţă şi am zis că eu trebuie să continui. Atunci am făcut şi un video care mi-a plăcut şi am spus că uite aceasta este direcţia în care eu trebuie să merg cu adevărat", a spus Marina Hajder, scriitoare."Nu chiar pot să-mi accept problema de sănătate, pentru că este foarte greu, este foarte greu să munceşti cu o singură mână, să mergi, să te dezvolţi într-un fel", a declarat Marina Hajder, scriitoare.Chiar şi aşa, Marina nu se dă bătută şi şi-a stabilit obictive pe care vrea neaparat să le atingă: "Să mai scot un roman şi de data aceasta să fie de dragoste, dragostea pe care de fapt am trăit-o eu şi să fie dedicată unei persoane şi atunci lumea o să înţeleagă atât de multe despre viaţa mea, despre trăirile mele. Cel mai mare vis al meu este să primesc Premiul Nobel pentru literatură, şi am spus asta şi în alte interviuri".