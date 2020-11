Scrisoare anonimă: Platon ar pregăti un atac asupra sectorului financiar al țării noastre. Ținta ar fi cele mai mari bănci și companii de asigurări din Moldova

Omul de afaceri Veaceslav Platon ar pregăti un atac asupra sectorului financiar al țării noastre, asigurându-și protecția deplină a procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Într-o scrisoare anonimă, publicată de unele surse mass-media, se arată că ținta lui Platon ar fi cele mai mari bănci și companii de asigurări din Moldova. Postul nostru de televiziune a trimis o solicitare oficială în adresa Procuraturii Generale pentru a afla poziția lui Alexandr Stoianoglo în acest caz. Șefa Serviciului de Presă al instituției, Maria Vieru, ne-a asigurat că vom primi un răspuns mai târziu.

Potrivit scrisorii anonime, una din instituţiile incluse în planurile lui Platon ar fi Victoriabank. Schema unui atac asupra acestei bănci ar fi fost elaborată de Platon și propusă lui Stoianoglo încă la sfârșitul lunii mai a acestui an şi pusă în aplicare de Procuratură în august, după ce Platon a fost eliberat. Atunci, o instanță de judecată, la solicitarea Procuraturii, a pus sechestru pe activele "Victoriabank" în suma totală de aproximativ două miliarde de lei. Astfel, s-ar fi urmărit destabilizarea activităţii băncii și subminarea încrederii investitorilor străini.

În presupusa schemă a lui Veaceslav Platon ar fi și "Moldindconbank". Sursa citată afirmă că în interesele acestuia ar acționa Ludmila Mazina, o deținătoare a 4,35% din acțiunile acestei instituţii financiare. În 2016, ea a fost sancționată de Banca Națională, iar acțiunile sale au fost anulate, fiind emise altele, care au fost vândute unui alt investitor. În acest caz, Legea prevede că mijloacele financiare, obținute din vânzarea unor astfel de acțiuni, banca trebuie să le achite acționarilor păgubiți, care au fost sancționați. Reieșind din aceasta, Veaceslav Platon ar fi inițiat un proces judiciar din numele Ludmilei Mazina asupra dreptului la compensații bănești.

Veaceslav Platon ar fi ţintit și în multe companii de asigurare. Una dintre acestea ar fi "Asito". După ce a fost eliberat din detenţie, Platon restabilește, în registrul din Marea Britanie, compania, care deținea pachetul de acțiuni de control la "Asito", în mărime de peste 50% din capitalul statutar. Ulterior, a început să se judece cu Comisia Națională a Pieței Financiare, pentru drepturile sale asupra pachetului de acțiuni de la "Asito". Platon ar umări să obțină, în urma acestui proces de judecată, dreptul de a cere compensații din bugetul țării noastre. Platon ar controla această companie prin intermediul directorului companiei, cetățeanul rus, Alexandr Starovoitov.

O altă companie asupra căreia Veaceslav Platon ar pregăti un atac este "Moldasig". În scrisoarea citată se menționează că la sfârșitul lunii august, Platon a prelungit în registrul britanic activitatea companiei, care deținea 4,99% din acțiunile "Moldasig". Omul de afaceri controlează această firmă prin intermediul directorului,cetățeanul ucrainean Igor Agapotov. Ulterior, Platon a inițiat, în numele companiei, un proces cu CNPF la Judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Râșcani, în care își adjudecă dreptul său asupra acțiunilor "Moldasig". Orarul ședințelor de judecată în acest caz a fost planificat pentru trei zile la rând, la începutul lunii noiembrie, ceea ce nu este tipic pentru cazurile obișnuite - se afirmă în scrisoare anonimă. Am trimis o solicitare la Judecătoria respectivă, pentru a afla cum se explică un asemenea mod de stabilire a ședințelor de judecată, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Ca urmare a deciziei instanței, 65 la sută din acțiunile "Moldasig" au ajuns în gestiunea unei companii de audit. Recent, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Dumitru Alaiba, a făcut o adresare la Procuratura Generală, în care afirmă că, de facto, Platon a preluat controlul asupra celor 65 la sută din acțiuni ale "Moldasig". Această afirmație a fost negată de Veaceslav Platon.

În ceea ce privește "Alliance Insurance Group", la sfârșitul lunii august, Platon ar fi restabilit în registrul britanic compania, care a deținut 19,5% din acțiunile AIG. Potrivit scrisorii anonime, şi această companie Platon o controlează prin intermediul directorului acesteia, cetățeanul ucrainean Denis Savcenko. Şi în acest caz, din numele companiei, Platon a iniţiat un proces judiciar cu CNPF, de asemenea, la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Râșcani, pentru proprietatea asupra acțiunilor AIG.

Autorul scrisorii anonime susține că finalizarea cu succes de către Platon a tuturor proceselor judiciare în care sunt vizate băncile și companiile de asigurări moldovenești menționate pot provoca destabilizarea situației economice din Moldova.

Veaceslav Platon neagă conținutul scrisorii anonime și legăturele sale cu Alexandr Stoianoglo. El susține că scopul acestor informații este de a compromite anchetă.

"Cele două companii de asigurări au fost furate complet și nu mai pot fi considerate de asigurări. Compania "Moldasig", de asemenea, a fost furată, au fost scoase 248 de milioane de lei. Faptul că acționarii vor să-și restabilească companiile lor este un proces firesc în activitatea economică. Acest fapt nu este o dovadă unor intenții rele.", a afirmat omul de afaceri, Veaceslav Platon.

Cât privește cele două bănci menționate în scrisoare, Veaceslav Platon susţine că...

- Ceea ce privește "Moldindconbank", eu am declarat că eu nu intenționez să primesc niciun ban de la stat.

- Totuși am avut întrebarea privind acționarul Ludmila Mazina. Dacă o cunoașteți?

- Nu, eu nu o cunosc, dar cunosc oamenii care o cunosc pe ea. Și nu am nicio tangență cu Victoriabank, a comentat omul de afaceri, Veaceslav Platon.

Potrivit scrisorii remise presei de pe un cont anonim, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, ar fi garanția aflării la libertate a lui Veaceslav Platon, iar în toate proiectele de afaceri ale acestuia Stoianoglo ar avea interese. Am trimis o solicitare la Procuratura Generală pentru o reacţie, dar, deocamdată, nu am primit un răspuns.