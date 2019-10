Scriitoarea Margaret Atwood, recompensată cu o distincţie rară de către regina Marii Britanii

În cadrul unei ceremonii de investitură desfăşurată vineri la Castelul Windsor, autoarei canadiene i-a fost oferit titlul Order of the Companions of Honour pentru servicii aduse literaturii.Margaret Atwood, care a fost recompensată, luna aceasta, alături de autoarea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo, cu Booker Prize, o prestigioasă distincţie literară ce răsplăteşte opere de ficţiune scrise în limba engleză şi publicate în Regatul Unit sau Republica Irlanda, a declarat pentru Press Association că a fost ''emoţionată'' când s-a apropiat de regină pentru a primi titlul.''Am devenit puţin emoţionată. Ai în faţă multă istorie şi sunt suficient de în vârstă ca să îmi amintesc multe din această istorie. Pe scurt, ea a fost genială în război'', a spus Atwood.''A o vedea pe regină la vârsta sa şi ce program are, reprezintă o inspiraţie pentru toată lumea, te face să mergi mai departe'', a adăugat scriitoarea.Autoarea a declarat că a fost surprinsă de faptul că a primit pentru a doua oară distincţia Booker Prize, dar şi de impactul cultural pe care continuă să îl aibă.''La vârsta mea, nu e un lucru obişnuit. De obicei, la vârsta mea într-un fel păleşti şi acest lucru pare să nu se întâmple încă'', a mai spus ea.Scriitoarea canadiană Margaret Atwood a fost recompensată cu Booker Prize pentru romanul ''The Testaments'' - mult aşteptata continuare a ''The Handmaid's Tale'' - iar Bernardine Evaristo pentru ''Girl, Woman, Other''.Atwood, care a mai primit premiul Booker Prize în anul 2000, pentru ''The Blind Assassin'', a devenit, la 79 de ani, cea mai vârstnică laureată a distincţiei.Margaret Atwood este cea de a 62-a persoană care primeşte titlul Order of the Companions of Honour, acordat pentru merite deosebite în domeniul artelor, literaturii, ştiinţei şi politicii.Ordinul este limitat la 65 de persoane, iar Atwood este a treia persoană din Canada de pe această listă, notează Press Association.