Scriitoarea americană Joyce Carol Oates a fost recompensată cu Jerusalem Prize pe 2019

scrie agerpres.ro. Moshe Lion, primarul oraşului Ierusalim, îi va înmâna romancierei americane un cec de 10.000 de dolari care însoţeşte acest premiu de prestigiu, în luna mai, la ceremonia de deschidere a Târgului Internaţional de Carte de la Ierusalim.Reprezentanţii Jerusalem International Book Forum au elogiat-o într-un comunicat de presă pe Joyce Carol Oates, în vârstă de 80 de ani, despre care au spus că este o scriitoare "strălucitoare", lăudând şi câteva dintre cele mai cunoscute romane ale acesteia - "We Were the Mulvaneys", "Blonde" şi "The Accursed"."Pe parcursul a peste cinci decenii, Joyce Carol Oates a creat o literatură bogată. Operele sale au dictat noi orizonturi creatoare şi denotă o continuă încălcare a graniţelor", au adăugat membrii juriului care atribuie acest trofeu literar.Jerusalem Prize este atribuit din doi în doi ani unor scriitori cunoscuţi pe plan internaţional "ale căror opere subliniază libertatea individuală în societate", potrivit organizatorilor.Scriitoarea americană Joyce Carol Oates, născută pe 16 iunie 1938, a publicat peste 40 de romane, dar şi piese de teatru, nuvele şi numeroase volume de proză scurtă, poezie şi non-ficţiune. A câştigat numeroase premii literare prestigioase, inclusiv National Book Award pentru romanul ei intitulat "Them" (1969), şi National Humanities Medal. Romanele sale "Black Water" (1992), "What I Lived For" (1994), "Blonde" (2000) şi volumele povestiri "The Wheel of Love" (1970) şi "Lovely, Dark, Deep: Stories" (2014) s-au aflat pe listele de finalişti la premiile Pulitzer. În 2005, a câştigat premiul Femina pentru roman străin cu volumul "The Falls".