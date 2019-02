Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal numărul 1 din Chişinău va fi renovată după standarde europene.



Terenul principal al şcolii va fi dotat cu tribune, instalaţii de iluminare şi sistem de drenaj. Acest lucru a fost anunţat de către noul director al instituţiei fondate în anii '70 ai secolului trecut, fostul jucător al echipei naționale, Denis Calincov.

"Aici va fi terenul modernizat, va avea acoperire sintetică. Aici se vor pregăti cei mari, echipa de bază, cu vârsta între 15 şi 18 ani", a spus directorul şcolii, Denis Calinicov.



Proiectul prevede şi renovarea sălii în care discipolii şcolii se vor antrena pe timpul rece al anului.



"Obiectivul nostru primordial este să modernizăm sala, să facem vestiarele, să schimbăm dimensiunile terenului, să îl facem mai mare", a spus directorul şcolii, Denis Calinicov.



Conform administraţiei şcolii, proiectul va costa aproximativ 15 milioane de lei. Instituţia va fi finanţată de stat, iar studiile vor fi gratuite. Calincov, care în cariera de jucător a fost legitimat la cluburi de peste hotare precum Anderlecht Bruxelles, FC Heerenveen sau Heracles Almelo, a fost instalat în funcţie de Guvern.



"Eu şi echipa mea de antrenori, împreună cu Guvernul, vom face totul ca să educăm şi să formăm fotbalişti buni", a spus directorul şcolii, Denis Calinicov.



Acum, la Școală de fotbal în cauză se antrenează copii de la 8 până la 17 ani, iar după renovare diapazonul vârstei celor selectați va fi extins între 5 şi 18 ani.



Denis Calincov doreşte să invite la şcoală, în rol de profesori, foşti jucători ai echipei naționale, dar şi antrenori cu mare experienţă din Europa. El are deja în echipă un specialist de valoare. E vorba de fostul internaţional moldovean Alexei Savinov.



"Cred că această şcoală are un viitor mare. Cred că ea va renaşte, că vom reuşi să aducem aici un număr suficient de băieţi talentaţi", a spus metodistul, Alexei Savinov.



La Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal Numărul 1 au făcut primii paşi în fotbal și foşti internaționali moldoveni, printre care Oleg Şişchin, Alexandru Curteanu şi Ion Testemiţanu.



"Toate şcolile din ţară trebuie să fie renovate. MUSCA Peste tot - în raioane, în sate - trebuie de dezvoltat şcolile de fotbal", a spus fostul fotbalist Ion Testemiţanu.



Lucrările de renovare vor începe la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie şi vor dura aproximativ un an de zile.