Şcoala părinţilor! Peste 150 de femei din raionul Criuleni au primit sfaturi de la pediatrul Mihai Stratulat şi soţia sa

Sănătatea copiilor depinde, în mare măsură, de nivelul de informare al părinţilor. Pentru a şti cum să aibă corect grijă de odraslele lor, peste 150 de femei din raionul Criuleni au primit sfaturi de la cel mai cunoscut pediatru din Moldova, Mihai Stratulat, şi soţia sa, ginecologul Angela Stratulat. Cele mai multe întrebări au fost legate de tratarea virozelor şi gripei.



"Foarte mulţi părinţi se tem de febra înaltă pentru că, consideră, că copii o să facă consvulsie febrilă. Acest lucru este greşit", a menţionat medicul Mihai Stratulat.



Medicii spun că asemenea întâlniri sunt binevenite pentru că femeile obţin informaţii de la prima sursă.



"Sper că toate femeile care sunt aici sunt ambasadoare pentru familiile lor, ele se vor întoarce acasă şi vor vorbi cu mama, cu bunica şi vor împărtăşi toate informaţiile auzite aici", a menţionat Angela Stratulat, medic ginecolog.



"Abordează nişte probleme foarte importante: vaccinarea copiilor, vaccinarea fetelor de 10 ani. Ar fi foarte oportun, anual, să fie aşa seminare", a spus Violeta Panico, şeful Centrului de Sănătate, oraşul Criuleni.



Mamele au plecat mulţumite de la seminar:

"Eu am o fetiţă de opt luni şi sfaturile sunt foarte bune. Am apelat chiar personal la domnul Mihai Stratulat, care ne-a ajutat şi ar fi bine cât mai des să facă. Mulţumim companiei Edelweiss".



"Sunt mamă a doi copii, de cinci şi trei ani. M-am linişiti şi am început să am încredere în forţele propiilor mei copii după indicaţiile domnului medic".



Evenimentul a fost oganizat în cadrul proiectului "Şcoala părinţilor", sprijinit de organizaţia Clubul Nostru şi Fundaţia lui Vlad Plahotniuc Edelweiss.



"Noi încercăm să ajungem acolo unde suntem solicitaţi. Campania de informare din ţară este susţinută de Fundaţia lui Vlad Plahotniuc Edelweiss", a conchis Doina Cernavca, fondatorul "Clubul Nostru".



Fundaţia lui Vlad Plahotniuc Edelweiss a iniţiat mai multe campanii pentru susţinerea familiilor tinere. Printre acestea se numără şi proiectul "O nouă viaţă", în cadrul căruia proaspetele mame primesc în dar cutii cu lucruri necesare pentru bebeluşi.