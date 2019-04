Şcoală GRATUITĂ. Copiii care iubesc sportul pe apă şi vor să facă performanţă pot merge la Varniţa

Foto: publika.md

Copiii care iubesc sporturile de apă şi vor să facă performanţă pot merge la Varniţa, în Anenii Noi. Din 2016, cu sprijinul primăriei locale, maestrul în sport Mihail Chitaica a deschis o școală gratuită, unde face antrenamente zilnic. Zeci de copii vin la cursurile care se desfăşoară pe Nistru şi obţin locuri de frunte la competiţiile internaționale.



Primii săi elevi au fost cei din școlile locale. În prezent, în satul Varniţa se antrenează peste 30 de copii din raioanele vecine, dintre care cel mai mic are 8 ani. Pentru fiecare copil, antrenorul are o abordare individuală.



"Eu niciodată nu-l cert pe cel care trage mai slab. Azi asşa, dar mâine o să tragi mai bine. Nu pot să fie toţi primii, vin şi ultimii", a explicat Mihail Chitaica.



Elevii participă regulat la competiţii locale și internaționale unde au rezultate foarte bune. Antrenamentele se desfăşoară zilnic timp de câteva ore.



Mihail Furdui are 13 ani şi vine la şcoala sportivă de 3 ani. A venit iniţial să-şi susţină un prieten. Acum se antrenează intens pentru campionatul din România de luna viitoare.



"Pe apa eu simt satisfacţie, adrenalină. Îmi place", a spus Mihail.



Iar Cătălina Cotelea, de 12 ani, a ales canotajul pentru a demonstra că şi fetele pot obține succese în sport.



Printre elevi sunt și campioni: Mihail Jelev obţinut de 3 ori medalii la competiţiile din România.



Pentru a-şi antrena putea antrena elevii gratuit în continuare, Mihail Chitaica caută sponsori şi vrea să implementeze un proiect turistic, în cadrul căruia va propune turiștilor călătorii cu caiacul. Banii obţinuţi îi va investi în dezvoltarea şcolii sportive.