Şcoala de meserii din satul Viişoara nu mai activează. Care este cauza

foto: wordpress.com

După câteva zile de la începutul anului de studii au aflat că instituţia se închide. În această situaţie s-au pomenit aproape 50 de elevii de la şcoala de meserii din satul Viişoara care au fost transferaţi în Ştefan Vodă. Directoarea Svetlana Godiac spune că instituţia are o istorie de sute de ani, iar vestea că aceasta nu va mai activa a provocat nemulţumiri în rândul profesorilor şi al discipolilor.



" Distanţa este măricică, sunt 20 de km până la Ştefan Vodă. Lucrătorul auxiliar care are 1300 salariu trebuie să deie vreo 500 de lei pe drum", a spus directoarea şcolii de meserii din Viişoara, Svetlana Godiac.



Svetlana Godiac susţine că instituţia a fost închisă intenţionat. Mai mult, în acest an i-a fost interzis să înmatriculeze elevi noi.



"Când ne-au optimizat noi am avut 173 de copii, al doilea an ne-au redus, al treilea an încă ne-au pus capacul de tot. Al doilea an nu au luat două grupe, s-a micşorat, au fost 139 de elevi şi anul acesta ne-au lichidat de tot", a spus directoarea şcolii de meserii din Viişoara, Svetlana Godiac.



Directorul şcolii profesionale din Ştefan Vodă, Boris Arpenti neagă faptul că instituţia a fost închisă intenţionat. El a mai adăugat că decizia se regăseşte într-o hotărâre de Guvern din 2015. Arpenti mai spune că pentru şcoala din Viişoara se cheltuiau aproape două milioane de lei anual, o sumă prea mare raportată la numărul mic de elevi.



"Activau şapte - opt grupe anual în jur la 120-150 de elevi acum la momentul dat au rămas 50 de elevi. Care imposibil de a activa în această şcoală. Ei au promis că o să mai înmatriculeze trei grupe. Dacă aveau să completeze poate şi hotăram întrebarea să activeze mai departe", a spus directorul şcoli profesionale din Ştefan Vodă, Boris Arpenti.



Unii adolescenţi nu vor să meargă la Ştefan Vodă pentru a-şi continua studiile.



"Am decis să îmi caut în altă parte, pentru că nu îmi place şi nu doresc acolo să învăţ. Nu îmi place locul, căminul cum este amenajat", a spus eleva, Mihaela Sârbu.



Şcoala de meserii din satul Viişoara este una dintre cele mai vechi din ţară. Instituţia a fost înfiinţată în anul 1901, iar specialitatea de bază era viticultura.