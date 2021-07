Şcoala Asociaţiei de educatori de la egal la egal promovează deprinderi bune în rândul adolescenţilor. Ce presupune acest proiect

Peste 2 000 de adolescente cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani devin anual mame, arată datele statistice de la noi din ţară. Din acest motiv, o mare parte din ele ajung să abandoneze studiile sau să se căsătorească din obligaţie. Comparativ cu ţările europene, la noi numărul mamelor adolescente este de două ori mai mare.Pentru a preveni asemenea situaţii, 65 de tineri din ţară au creat o reţea de educatori şi şi-au propus să promoveze în rândul semenilor săi un mod de viaţă mai sănătos şi conştiincios."Dacă nu vom face schimbări începând de la noi nu vom schimba pe nimeni şi astfel vedem noi viitorul nostru.''Pe Gabriela Săcăreanu din Nisporeni, una dintre educatoare, am întâlnit-o la o şcoală de vară din Vadul lui Vodă. Tânăra povesteşte cum o fostă colegă de-a ei din gimnaziu nu a mai ajuns să îl absolvească din cauza unei sarcini nedorite."Nu a terminat clasa a noua pentru că a avut probleme la naştere şi a stat în spital foarte mult timp, nici examene nu a dat, nici şcoala nu a finisat-o. Asta demonstrează că trebuie o asociaţie de educatori de la egal la egal pentru ca să o înveţe cum să se apere.''Şi Irina Gherasim, care are doar 17 ani, este de aceeaşi părere."Au fost cazuri de violenţă din partea tinerilor, cazuri de consum de alcool excesiv care m-au făcut să mă simt incomod.Şcoala de vară a Asociaţiei de educatori de la egal la egal a adunat elevi din 12 şcoli profesionale, colegii sau centre de excelenţă."În majoritatea şcolilor este situaţia asta de bullying. Noi încercăm să prevenim, să intervenim cu un sfat, cu o discuţie.''"În unele instituţii am întâlnit situaţii de tip agresiune faţă de cei cu unele devieri de la normă în sens că poate nu e atât de sociabilă persoana şi poate are o problemă de sănătate.Organizatorii spun că scopul lor este de a pregăti cât mai mulţi tineri care vor promova deprinderi bune de viaţă în rândul adolescenţilor."Să adopte comportamente sigure şi sănătoase, astfel încât să nu se supună anumitor riscuri în adolescenţă. Să poată să finalizeze acele studii, să se angajeze, să se adapteze la locul de muncă cât mai uşor."