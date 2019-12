Schimbări majore la Zimbru Chişinău. Clubul va fi finanţat de un grup de investitori italieni

Schimbări majore la Zimbru Chişinău. Clubul din strada Butucului va fi finanţat de un grup de investitori italieni. Contractul de colaborare între cele două părţi a fost semnat pe o perioada de 5 ani.

Italienii vor conduce doar destinele primei echipe, iar în următorul sezon,

potrivit lui Nicolae Ciornîi, investițiile acestora se vor cifra în jurul a două milioane şi cinci sute de mii de euro. Şcoala de fotbal va fi gestionată în continuare de actualul şef al clubului chişinăuian.



"Vine o echipă de parteneri, care vrea să demonstreze că poate să facă fotbal. Nu doar pentru ei personal, dar şi altor persoane, care îi cunosc, care îi cunosc în Europa, nu doar în Italia", a menţionat Nicolae Ciornîi, preşedinte Zimbru Chişinău.



Luciano Giua va exercita funcţia de director executiv, iar Sandro Pochesci va fi noul antrenor al "zimbrilor".



Tehnicianul în vârstă de 56 de ani a activat până acum în ţara sa, cele mai cunoscute echipe pe care le-a condus fiind Ternana, Casertana şi Bisceglie. În staff-ul său vor mai intra alte 6 persoane italiene.



"Vrem ca visele noastre să devină realitate. În Italia suntem unii dintre foarte mulţi, iar aici ne dorim să fim unici. Este motivul pentru care am ales să venim la Zimbru. Asta v-o spune unul care are în palmares 600 de meciuri trăite de pe banca de antrenor, în Italia", a precizat Sandro Pochesci, antrenor Zimbru Chişinău.



"Obiectivul nostru primordial este să formăm o echipă competitivă. Deja de două luni purtăm tratative cu jucători de valoare, care ar putea ajuta mult echipa Zimbrului", a spus Luciano Giua, director executiv Zimbru Chişinău.



"Galben-verzii" și-au fixat obiective măreţe pentru următoarea stagiune, iar pentru atingerea lor vor fi aduşi fotbalişti italieni şi brazilieni.



"Principalul ţel al nostru, al echipei noastre este ca noi să avem succes. Să avem o echipă de valoare înaltă, ca să câştigăm campionatul republicii, cupa şi să jucăm în Europa", a declarat Nicolae Ciornîi.



În această iarnă Zimbru are planificate două cantonamente: unul în Italia şi celălalt în Turcia.



"Galben-verzii" au avut o prestaţie dezastruoasă în ultima ediţie a Diviziei Naţionale şi s-au clasat pe locul 7, penultimul, din cele 8 echipe participante la competiția din primul eşalon valoric al fotbalului moldovenesc.