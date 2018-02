SCHIMBĂRI MAJORE LA DACIA. Lupii galbeni s-au despărţit de toţi stranierii

Remaniere totală în lotul de jucători al formaţiei Dacia Chişinău! Clubul s-a despărţit în această iarnă de toţi stranieri, iar dintre fotbalişti experimentaţi au rămas doar portarul Cristian Avram şi fundaşul Denis Ilescu.

Cu "lupii galbeni" se antrenează Vitalie Bordian, care a plecat recent de la Sheriff Tiraspol. Lotul echipei este format din jucători tineri de la clubul sportiv pentru copii şi tineret Buiucani.



"Avem o echipă foarte tânără. Cred acest lucru reprezintă un avantaj. Sperăm ca jucătorii tineri să se adaptaze în colectiv cât mai rapid şi vom avea rezultate în Divizia Naţională", a spus mijlocaşul Dacia Chişinău, Iaser Ţurcan.

Dacia a pierdut cu 0-7 amicalul cu Milsami Orhei. Ion Ibrian a punctat de 3 ori, iar Oleg Andronic, Dan Ciobanu, Maxim Antoniuc şi Alexandru Dedov au înscris câte odată.



"La Dacia joacă foarte mulţi copii. La noi în repriza a doua au intrat jucătorii naţionalei. Asta a fost diferenţa. Nu contează scorul. Fiecare antrenor are scopurile lui", a spus antrenor Milsami Orhei, Veaceslav Rusnac.



"Înaintea meciului am spus că aşa va fi. Pot să zic că am ghicit scorul. Au jucat toţi copii de la clubul Buiucani, de acea despre ce rezultat putem să vorbim? Am început antrenamentele acum 3 zile", a spus antrenorul Dacia Chişinău, Igor Dobrovolski.



Staff-ul tehnic al orheienilor îi testează în prezent pe fundaşii Andrei Novicov, Maxim Focşa, dar şi pe mijlocaşul Vadim Raţa.