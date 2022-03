Schimbări în echipa Zimbru Chișinău. Gruparea a adus fotbaliști din Grecia, Armenia, România, Maroc și Guineea-Bisau

Zimbru Chișinău trece prin schimbări mari înaintea reluării meciurilor din Divizia Națională. În lotul “galben-verzilor” au apărut 14 jucători noi. Gruparea din Capitală a adus fotbaliști din Grecia, Armenia, România, Maroc și Guineea-Bisau.

Fotbaliștii se antrenează împreună de câteva săptămâni și promit să fie o echipă competitivă pe teren, capabilă să lupte de la egal la egal cu orice adversar.



“Ambiția este să obținem cât mai multe puncte, să ridicăm echipa din nou acolo unde-i este locul. ZImbru nu este o echipă de ultimele locuri. Trebuie să ajungem din nou să cucerim trofee.”, a spus Samuel Zimța, mijlocaș Zimbru Chișinău.



“Sunt optimist, deoarece sunt într-un grup bun de jucători aici. Toți se antrenează bine. Sunt convins că vom avea rezultate bune.”, a spus FAHD EL BAHJA, mijlocaș Zimbru Chișinău.



Căpitanul lui Zimbru, Ștefan Burghiu, afirmă că atmosfera în vestiar este una superbă, iar jucătorii mai experimentați i-au ajutat pe cei noi să se adapteze la club.



“Ce ține de vestiar, eu întotdeauna am răspuns de el cât am fost căpitan la Zimbru, dar pe teren e altfel. Acolo trebuie și ei să se implice, nu pot numai eu sau antrenorul. Pot să spun doar că toți sunt pregătiți la maxim și abia așteaptă să înceapă campionatul.”, a menționat ȘTEFAN BURGHIU, căpitan Zimbru Chișinău.



“Mai avem de lucrat. Jucătorii sunt pe drumul cel bun și, în scurt timp, o să arătăm fotbalul pe care ni-l dorim.”, a spus Michele Bon, antrenor Zimbru Chișinău.



În primul meci oficial din acest an, pe 12 martie, Zimbru Chișinău o va întâlni acasă pe CSF Bălți, în etapa a 20-a a Diviziei Naționale. În clasament, bălțenii sunt pe locul 6 și au patru puncte avans față de Zimbru.