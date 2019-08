SCHIMBĂRI ÎN CARIERA LUI PETIC. Luptătorul urmează să concureze în categoria de 72 de kg

O nouă etapă în cariera luptătorului de stil greco-roman Valentin Petic. Proaspăt medaliat cu bronz la campionatul mondial de tineret de la Tallin, luptătorul Valentin Petic îşi va schimba categoria de greutate în care concurează.

Compatriotul nostru urmează să părăsească categoria de greutate de până la 67 de kilograme și să treacă în cea de până la 72 de kilograme.



"Slăbesc foarte mult la competiţii. Am participat până acum în 67 de kg, eu am o categorie mai mare şi îmi vine greu mereu să slăbesc. Acum trec la o vârstă mai mare şi vreau şi o categorie mai mare. Cred că o să fie bine", a spus VALENTIN PETIC, luptător.



Pentru a rămâne într-o formă bună şi a trece mai uşor la o nouă categorie de greutate, Valentin ţine un regim alimentar corect.



"Mă strădui să mănânc cât mai mult dietetic. Exclud produsele fast-food, grăsimile. Încerc să mă alimentez cât mai corect înainte de competiţii. Сonsum fructe şi legume, verdeţuri", a spus VALENTIN PETIC, luptător.



Petic îşi petrece, practic, tot timpul în sala de sport, însă, la fel ca orice om, are un hobby. În timpul liber, acesta joacă fotbal alături de prietenii săi. Idolul luptătorului este super-starul portughez Cristiano Ronaldo.



"Îmi place că mereu ştie să conducă echipa. Mereu marchează cele mai multe goluri. Cred că acesta este motivul", a spus VALENTIN PETIC, luptător.



Medalia de bronz de la Tallinn nu este singura mare performanţă din cariera lui Valentin Petic. În anul 2016, el a cucerit medalia de aur la campionatul mondial de lupte greco-romane pentru cadeţi de la Tbilisi.