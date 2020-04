Schimbarea radicală cauzată de pandemia de coronavirus. Ce se întâmplă cu albinele

Izolarea oamenilor şi stoparea unor mari segmente de activitate economică ar putea să reprezinte o veste bună pentru albine şi plantele pe care acestea le polenizează.

Pandemia de COVID-19 a oprit segmente extinse ale activităţilor economice, care, din fericire pentru albine, dar şi pentru plantele pe care le polenizează se dovedesc a fi printre cele mai poluante. Astfel, după cum explică specialiştii de la Plantlife, unul dintre cele mai mari ONG-uri din Regatul Unit dedicat conservării ecosistemelor, izolarea oamenilor a dat o şansă plantelor sălbatice şi albinelor să îşi refacă populaţiile, notează descopera.ro

Specialiştii explică faptul că spaţiile de la marginea drumurilor tind să devină ultimul refugiu al plantelor pentru care conversia peisajelor în păşuni, ferme sau zone urbane a dus la reducerea semnificativă a arealelor ocupate. Studiile arată că aceste suprafeţe limitate adăpostesc în jur de 700 de specii de plante sălbatice, aproximativ 45% speciile florei din Arhipelagul Britanic.

Dat fiind faptul că aceste plante cresc în apropierea drumurilor, autorităţile locale decis în fiecare primăvară să fie tăiate, înainte ca unele dintre aceste plante să poată înflori şi să producă seminţe. Problemele cauzate de către COVID-19 reprezintă şansa plantelor sălbatice şi asta deoarece municipalităţile vor fi forţate să folosească resursele pe care în mod obişnuit le-ar folosi pentru cositul plantelor către alte scopuri, mai urgente.

Dat fiind faptul că aceste plante fac parte din ecosisteme complexe înseamnă că orice se întâmplă cu ele influenţează restul speciilor mai departe. Astfel, şanse plantelor sălbatice de a înflori reprezintă şi o oportunitate pentru albine. „Acest lucru va fi cu siguranţă bun pentru polenizatori. Anul trecut, am observat deja îmbunătăţiri în zonele în care consiliile locale ordonau mai puţine tăieri de plante. Am avut cel mai bun an al meu pentru miere. De asemenea, este bine pentru sănătatea mintală. Oamenii sunt disperaţi de viaţa sălbatică şi de culoare acum. Să vedem care este răspunsul publicului. Pentru mulţi navetişti, eu însumi, marginea drumului este singura şansă de a vedea plante sălbatice”, explică Trevor Dines, specialist în botanică al Plantlife.

Reprezentanţii ONG-ului subliniază faptul că reducerea transporturilor rutiere reprezintă o veste bună şi pentru speciile de animale; statisticile arătând că în Regatul Unit, anul mor din această cauză: 100.000 de arici, 100.000 de vulpi, 50.000 de bursuci, 30.000 de cerbi, precum şi efective extinse, greu de cuantificat de păsări sau insecte.