SCHIMB DE REPLICI între fostul şi actualul premier. Chicu şi Sandu se acuză reciproc de restanţe la salariile bugetarilor

Premierul Ion Chicu a acuzat Guvernul condus de Maia Sandu că "a lăsat ţara fără salarii". Declaraţiile au fost făcute după şedinţa Cabinetului de miniştri, din 27 noiembrie.

"Bugetul pentru anul viitor are doua obiective. 1. Investiţii masive în infrastructură, în special drumuri. 2. Crearea locurilor de muncă. Anticipez că vor fi mulți, inclusiv acei care am înțeles că au echilibrat bugetul, dar au lăsat țara fără salarii. Noi azi am făcut o evaluare a achitării salariilor pentru luna octombrie şi în majoritatea Autorităților publice locale care primeau salariile (grădinițe, școli, primării) până la data de 10 a lunii următoare, sunt multe care nu au primit salarii nici până azi, exclusiv din cauza „performanței” a unor super-specialiști care au echilibrat bugetul", a declarat Ion Chicu.