Schimb de replici acide între liderul PAS, Maia Sandu, și secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea. Fostul premier susţine că președintele Igor Dodon și socialiștii pregătesc fraudarea alegerilor prezidențiale. În replică, deputatul PSRM spune că atacurile Maiei Sandu sunt cauzate de frustrări. Potrivit lui Batrîncea, socialiştii își doresc un scrutin liber și corect. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu în platoul "Primelor Știri" de la PRIME.Maia Sandu a declarat că PAS a depistat mai multe carențe în cererile privind înregistrarea prealabilă a moldovenilor, care intenționează să voteze peste hotare la alegerile prezidențiale. Astfel, Sandu îl acuză pe șeful statului, Igor Dodon, că, împreună cu socialiștii, încearcă să falsifice mai multe semnături."Unele înregistrări pentru a deschide secții de voturi în Rusia sunt false. Sunt oameni care semnează în numele altor oameni. În momentul în care un om semnează în locul a 300 de oameni asta este un caz penal", a declarat Maia Sandu.În timpul interviului, PRIME a încercat să obțină o reacție din partea președintelui Igor Dodon, însă acesta nu a răspuns la telefon. În schimb, secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, a oferit un comentariu."Ne pare rău că asistăm la mai multe atacuri pline de frustrare din partea stimatei doamne Sandu. Împreună, fiind în coaliție în anul 2019 am organizat, am petrecut scrutinul local.""Alegerile locale din 2019 au fost organizate de Guvernul pe care l-am condus și de aia au fost libere și corecte.""Ați demonstrat acum lipsă de pregătire juridică. De organizarea alegerilor este responsabilă Comisia Electorală Centrală. Noi am votat împreună cu dumneavoastră, noi socialiștii și eu personal l-am delegat pe domnul Cimil din partea PAS care astăzi este președintele Comisiei Electorale."Vineri, deputații PAS au anunţat că vor sesiza Procuratura Generală în legătură cu pretinsa fraudare a alegerilor prezidenţiale de către PSRM şi preşedintele și Igor Dodon. Șeful statului a declarat ieri că PAS operează cu informații false.