Schemă de corupție la Consulatul Moldovei de la București. Angajații instituției ar fi eliberat acte contra unor taxe neoficiale

Mai multi fosti angajati ai Consulatului Republicii Moldova la București sunt cercetati penal pentru abuz in serviciu intr-o cauza in care sunt suspectati ca ar fi perceput taxe de la cetateni pe care nu le-ar fi introdus in registrele contabile ale misiunii. Este vorba despre platile pentru adeverintele, eliberate de Consulat, care urmau a fi prezentate pentru schimbarea permiselor de conducere moldovenesti in românesti.Potrivit datelor anchetei, taxa oficiala pentru eliberarea unei deverinte este de 35 de euro, iar aceste sume nu ar fi fost reflectate in contabilitatea misiunii. Estimativ, ar fi vorba despre o suma de peste 30 000 de euro care nu ar fi fost incasata de Consulat, banii fiind insusiti de persoanele responsabile de eliberarea acestor acte.De mentionat ca, informatia despre pretinsa schema a ajuns la CNA in septembrie 2020, ulterior fiind initiata o urmarire pentru verificarea acesteia. La data de 22 octombrie, doi ofiteri ai CNA s-au deplasat la Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti pentru a desfasura audieri si pentru a ridica acte de evidenta in scopul investigarii informatiei.Investigatiile continua in acest caz, iar cu detalii vom reveni, dupa analizarea tuturor probelor si circumstantelor faptei.Amintim ca orice persoana se prezuma a fi nevinovata pana la pronuntarea unei decizii definitive si irevocabile de judecata.Procuratura Anticoruptie conduce urmarirea penala.