Scene violente în plină stradă! Un pensionar, REŢINUT de poliţişti (VIDEO)

Încătuşat de poliţişti la scurt timp după săvârşirea infracţiunii. Este vorba despre bărbatul din imagini care a fost reţinut de oamenii legii fiind suspectat că ar fi comis un jaf. Incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 12:00, pe o alee din sectorul Râşcani al Capitalei, scrie canal3.md.

Victima a reuşit să strige după ajutor. Câţiva oameni care treceau prin zonă l-au prins pe atacator şi au sunat imediat la 112. La faţa locului a ajuns un echipaj al Batalionului de Patrulare şi Reacţionare Operativă.



"La 28 mai 2018 în incinta Inspectoratului de Poliţie Râşcani am primit informaţii de jaf, precum că o doamnă i-a fost sustras lanţul de la gât. Persoana suspectă a fost reţinută de către martorii care se deplasau în adiacent şi au solicitat serviciul 112".



Femeia atacată se plimba cu copilul pe alee. La un moment dat, individul ar fi lovit-o din spate, după care i-a smuls lănţişorul din aur de la gât.



În faţa camerei de filmare, suspectul şi-a recunoscut vina. Acesta ne-a declarat că a recurs la comiterea infracţiunii pentru că nu ar avea bani de întreţinere.



"Sunt pensionar şi pentru că pensia este mică am săvârşit infracţiunea. I-am smuls unei femei lănţişorul de la gât. Poliţiştii m-au prins în scurt timp, ceea ce înseamnă că lucrează bine. Ei reţin aşa persoane ca noi, care fac încălcări. Ei îşi fac lucrul lor şi noi pe al nostru. De trei ori am fost condamnat pentru furt. La noi aşa e lucrul, noi fugim şi ei ne prind. Dacă le reuşeşte să ne prindă, e bine, dacă nu, noi am fugit".

Potrivit oamenilor legii, bănuitul are vârsta de 47 de ani. Ofiţerii au descoperit că acesta nu este nici pe departe la prima abatere de la lege.



"Persoana suspectă este bănuită şi în comiterea altor infracţiuni de acest gen, care au fost comise la fel pe strada Nicolae Dimo. Se întreprind măsuri penale pentru a dovedi vinovăţia persoanei".

Bărbatul a fost escortat la Inspectorat pentru audieri. Cel mai probabil, el s-ar putea alege cu un mandat de arest.

De asemenea, ar putea fi vizat într-un dosar penal cu mai multe capete de acuzare.