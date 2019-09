Scene terifiante la Hong Kong. Poliţiştii au intervenit în forţă asupra unui grup de manifestanţi, într-o staţie de metrou

Scene terifiante la Hong Kong, unde s-a încheiat a 13-a săptămână de proteste pro-democratice. Poliţiştii au intervenit în forţă asupra unui grup de manifestanţi, chiar într-o staţie de metrou.



Din înregistrările video se observă cum polițiștii folosesc spray lacrimogen împotriva protestatarilor din tren, fugărindu-i și arestându-i. Unui bărbat îi curge sânge din regiunea capului, în timp ce alții se îmbrățișează, după ce fuseseră atacați de poliţişti. În urma raidului, 40 de oameni au fost arestaţi de mascaţi. Unul dintre martorii oculari i-a filmat pe angajaţii metroului cu câteva secunde înainte de episodul violent.



Poliţia din Hong Kong îşi justifică intervenţia prin faptul că nişte manifestanţi ar fi distrus un centru pentru deservirea clienţilor și un aparat de bilete din metro. Forţele de ordine au utilizat gaze lacrimogene și tunuri cu apă albastră pentru a-i putea ulterior identifica pe protestatari.

În replică, unii manifestanţi au aruncat cu coctailuri Molotov și au incendiat o baricadă din apropierea unei secții de poliție. Revoltele au izbucnit cu aproape 3 luni în urmă, fiind provocate de un proiect de lege care prevede că inculpaţii din Hong Kong vor putea fi extrădați şi condamnaţi în China. Manifestanţii vor revenirea regiunii sub tutela Marii Britanii.

Vă atenţionăm că urmează imagini care vă pot afecta emoţional.

#HongKong: full video of the incident: Police forces breached into the subway, savagely beating innocent passengers.



This is just horrifying. pic.twitter.com/tErKwcZBp5