Scene macabre la un spital din New York. În doar 40 de minute mor patru bolnavi de COVID-19

iac. Majoritatea au forme severe de pneumonie și sunt conectaţi la aparate, de altfel insuficiente. Un reportaj CNN a arătat cum stau lucrurile din interior.Acest sistem de alarmă anunță că cineva are nevoie de resuscitare. În mai puțin de o oră, vocea te face să tresari de cinci sau șase ori. Medicii spun că starea pacienților se agravează rapid. Aceştia discută cu un bolnav, iar după câteva clipe sunt nevoiţi să-l intubeze şi să-l conecteze la un aparat de respiraţie artificială.”Uneori ne întrebăm dacă am făcut tot ce se putea. Din punct de vedere emoțional este foarte greu să ne pregătim pentru acest nivel al bolii, al suferinței, al ratei mortalității, care crește alarmant. Cred că nimeni nu este bine pregătit pentru așa ceva”, a spus Cynthia Benson, medic din New York.”În cazul pneumoniei provocate de COVID-19, ambii plămâni suferă și mai apar reacții inflamatorii. Trebuie să avem grijă de căile respiratorii, odată ce acestea au fost afectate și suferă de insuficiență respiratorie”, a zis Lorenzo Paladino, medic din New York.Dintre cei 400 de bolnavi internați în Spitalul din Brooklyn, 90 la sută au vârste de peste 45 de ani. Cel mai tânăr pacient avea doar trei ani. Unitatea medicală a devenit neîncăpătoare, iar secția Terapie Intensivă trebuie extinsă. Medicii avertizează că rata mortalității va continua să crească dacă oamenii vor ignora recomandările autorităților și nu vor sta acasă.”Chestiunea e între viață și moarte. Coronavirusul nu ține cont de vârstă, dacă ai sau nu acces la sistemul de sănătate, de profilul socio-economic. Acest virus ucide o mulțime de oameni”, a zis Arabia Mollettemedic din New York.Statele Unite sunt cap de listă privind numărul îmbolnăvirilor, cu peste 370 de mii de cazuri confirmate. Circa 11 mii de oameni au murit din cauza virusului. La nivel mondial, peste un milion trei sute de mii de oameni s-au infectat, dintre care peste 76 400 au decedat.