Scene de groază la un atelier auto din Capitală. Doi bărbaţi au luat la pumni un angajat, pentru că le-ar fi cerut să-i achite datoria

Scene desprinse din anii 90 într-un atelier auto din Capitală. Doi bărbaţi au luat la pumni un angajat al firmei, pentru că acesta le-ar fi cerut să-i achite datoria, după care îşi vor putea primi maşina. Dimitrii Covali are 19 ani şi spune că de jumătate de an lucrează mecanic la un centru de reparaţii auto."Dumnealor erau datori cu 23.100 de lei, compania lor care trebuia să ne înapoieze nouă. Compania lor mai des se repară la noi, dar datoria aceasta de mult timp nu a fost înapoiată."Cei doi agresori sunt angajaţi ai unui complex de odihnă din Tohatin, municipiul Chişinău. Mecanicul spune că i-a rugat să se întoarcă la atelier doar când vor fi dispuşi să-şi achite datoria, însă unul dintre ei a sărit la bătaie."Dumnealui a trecut peste tejghea şi au fost lovituri după lovituri. Următoarea lovitură când a trecut peste tejghea, eu mi-am pierdut cunoştinţa.", a declarat Dumitru Covali, mecanic la service auto.Într-un final, băiatul le-a spus că le înapoiază maşina, însă indivizii au trecut la ameninţări cu moartea. Acum, tânărul are diverse traumatisme, se simte foarte rău şi spune că se teme pentru viaţa lui."M-au ameninţat după asta că dacă spun la cineva ceva, ei o să vină şi o să mă taie. Comoţie cerebrală, contuzia ţesuturilor moi în regiunea frontală şi deja contuzia ţesuturilor moi în regiunea umărului drept.", a declarat Dumitru Covali, mecanic la service auto.Administratorii atelierului auto spun că aveau un contract cu firma la care munceau cei doi agresori, iar până în acea zi nu au avut nicio problemă."Li s-a spus că ia legătura noi, ca să vorbim de la director la director, da angajaţii nu au nimic treabă.", a declarat Vasile Scorici, administratorul service-ului auto."O să închidem contractul, o să mergem în judecată, o să mergem până la capăt chiar dacă o să trebuiască o să ajungem şi la curtea supremă de justiţie cu dumnealor, pentru că în primul rând merge vorba de sănătatea lui Dumitru o să luptăm şi apoi o să luptăm pentru datorii.", a declarat Lilian Brânză, administratorul service-ului auto.Am reuşit să facem rost de numărul de telefon al unuia dintre agresori, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacţie. Poliţia Capitalei a pornit un proces penal pentru huliganism, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi bărbaţi riscă până la cinci ani de puşcărie.