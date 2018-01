SCENE DE GROAZĂ la Rio de Janeiro. Un bebeluș a murit, după ce o maşină a intrat în plin în mulţime

Foto: bbci.co.uk

Scene de groază pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro: un şofer care susţine că a pierdut controlul volanului a lovit în plin un grup de turişti aflat pe promenadă. Un bebeluş a fost ucis şi cel puţin 14 adulţi au fost răniţi.



Vehiculul care circula cu viteză pe şoseaua de lângă promenadă, a urcat pe trotuar şi a lovit mai mulţi pietoni, apoi şi-a continuat drumul pe plaja, unde s-a oprit. Trecătorii şi angajaţii barurilor din zonă au sărit în ajutorul răniţilor. Mai multe ambulanţe au ajuns la locul accidentului în câteva minute.



"Eram la muncă, stăteam pe scaun, iar clienţii de aici au început să alerge. M-am uitat şi am văzut scaunele cum zburau prin aer. Apoi din maşină a început să iasă fum, am alergat şi când maşina s-a oprit cineva a strigat după un extinctor."



Poliţia l-a arestat pe şofer, care a fost audiat. Conducătorul auto susţine că nu a băut şi că nu ştie cum a ajuns pe trotuar.



"Mi-a fost aşa de frică, am crezut că maşina va intra prin bar şi că va trece peste oamenii de la bar şi peste copii."



Tragedia ar putea fi rezultatul unui episod de epilepsie, spun poliţiştii, care au stat de vorbă cu şoferul maşinii. În plus, în maşină au fost găsite medicamente pentru crizele epileptice.