Scene de groază în Halkidiki. O moldoveancă care era în vacanţă spune că turiştii sunt speriaţi: Case fără acoperişuri, drumuri blocate, piloni căzuţi

Scene de groază în Halkidiki, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia. Şase oameni au murit, în urma unei furtuni violente. Aceştia erau cetăţeni ai României, Rusiei şi Cehiei. De asemenea, peste 100 de persoane au fost rănite.

Ministerul de Externe de la Chişinău a anunţat că printre victime nu sunt moldoveni.



Furtuna puternică a pus la pământ copaci şi piloni de electricitate, a smuls acoperişuri şi a lăsat localităţi întregi fără energie electrică.

Cristina Movilă, o jurnalistă din Moldova care în aceste zile îşi petrece vacanţa în Halkidiki, a fost nevoită să plece la o sută de kilometri distanţă de hotelul unde este cazată, pentru a se conecta la internet şi a-şi anunţa apropiaţii că este bine.



"Plimbandu-ne prin satele apropiate am observat foarte multe case fără acoperişuri, în drum am observat o benzinarie total distrusă. Pe traseu ambuteiaj mare, drumuri blocate, iar autoritaţile incearcă sa remedieze situaţia, căci sunt mulţi piloni de electricitate căzuţi chiar pe marginea drumului", a povestit jurnalista.



Moldoveanca spune că furtuna i-a speriat, cel mai mult, pe turişti: "Turiştii, însă, au fost îndemnati de administraţiile hotelurilor să ramână înăuntru şi li s-a permis pentru scurt timp să meargă la magazine şi să se aprovizioneze cu tot ce este necesar. În magazine am observat că oamenii, pe langă apă, mâncare, cumpărau lanterne, plite pentru gaz".



Printre cei şase morţi sunt doi cetăţeni români, o femeie şi un băiat de 8 ani. Acoperişul restaurantului în care se aflau aceştia s-a prăbuşit.

Vremea a făcut ravagii şi în oraşul Salonic. Un locuitor a surprins momentul în care un fulger a lovit un bloc de locuinţe.

