Scene cutremurătoare la metroul din Madrid. O tânără, la un pas să-și piardă viața din cauza telefonului (VIDEO)

Scene halucinante la metroul din Madrid. O tânără care era concentrată la telefonul mobil a căzut pe șine și a fost la un pas să își piardă viața. Camerele de supraveghere au surprins momentul incidentului, scrie realitatea.net.

Tânăra butona telefonul mobil și fără să-și dea seama a căzut pe șine. Câțiva pasageri au văzut totul și au sărit în ajutorul tinerei.

Trenul intra în stație deja, dar conductorul a frânat. Tânăra a fost salvată în ultimul moment.

Autoritățile spaniole au făcut apel la pasageri să butoneze mai rar telefonul în stațiile de metrou ca să evite accidentele.

Transit officials in Madrid are warning commuters to pay more attention to their surroundings after a passenger, distracted by her device, fell onto subway tracks ahead of an oncoming train.



