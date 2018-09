Scenariu ca în filmele de acțiune. Ce s-a întâmplat cu cele 4 persoane ținute ostatice într-un apartament de la Botanica

Un bărbat i-a ţinut ostatici într-un apartament din Chişinău pe cei doi copii ai săi, concubina şi soacra. Victimele au fost salvate de poliţişti în cadrul unei operaţiuni a poliţiştilor de la "Fulger", desfăşurată într-un bloc de la Botanica.

În timpul intervenţiei forţele de ordine au fost nevoite să utilizeze armele din dotare, deoarece agresorul opunea rezistenţă. Din cauza rănilor obţinute, acesta a murit în scurt timp la spital.

Bărbatul de 53 de ani şi-a ameninţat membrii familiei cu moartea pentru a scăpa de mai multe dosare penale iniţiate de Inspectoratul de Poliţiei din Teleneşti.

Bărbatul şi-a luat ostatici copiii, concubina şi soacra în momentul în care poliţiştii din Teleneşti veniseră pentru a face percheziţii în apartament. Agresorul era bănuit de huliganism şi furt de acte.



"În timpul discuţiilor persoana devenea mai agresivă, ameninţa că îşi va omorî membrii familiei şi categoric a refuzat să deschidă apartamentul", a spus şeful IGP, Alexandru Pânzaru.



În consecinţă, poliţiştii au intrat cu forţa în apartament. Intervenţia de salvare a victimelor a durat 30 de secunde.



"Persoana bănuită a opus rezistenţă vehementă. Avea la sine cuţit, o armă asemănătoare cu o sabie. Conform legii 218, colegii mei de la Fulger au aplicat arma de foc şi persoanei bănuite i-au fost provocate leziuni corporale", a spus şeful IGP, Alexandru Pânzaru.



Individul a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul de Urgenţă, unde peste câteva ore a murit. Soacra lui susţine că nu este pentru prima dată când ginerele ei îi ameninţă cu răfuiala fizică.



"Foarte rău s-a întâmplat. Domnul de opt ani ne ameninţă, ne ucide. Mulţumesc că aţi venit. El nu că m-a ameninţat, eu aveam azi să fiu ucisă. Nu ştiu ce e cu el, dar este rău. Copii sunt în casă, soţia tot e în casă. Mulţumesc că aţi venit", a spus soacra bănuitului, Maria Popușoi.



Vecinii familiei spun că au auzit țipete şi înjurături din apartament.



"Copii nu se auzeau, nu se auzea nimeni în afară de el, nici nu înţelegem cum erau ei acolo."



"Am auzit strigăte, înjurături nesănătoase. Când m-am uitat de la al treilea etaj am văzut că bărbatul a scos ceva ascuţit peste geam şi ţipa la alţii. Ameninţa şi pe poliţişti"



"Cu vreo două, trei săptămâni în urmă cum am înţeles şi-a bătut soţia, a bătut-o pe soacra sa şi eu am venit de la lucru şi stăteam afară şi a sărit cu cuţitul la mine."



Potrivit poliţiştilor, bărbatul a fost anterior condamnat de şapte ori pentru diverse infracţiuni, cum ar fi furt, tâlhărie şi jaf.