Scenariştii de la Hollywood sunt în grevă. Zeci de seriale amânate, multe dintre ele ar putea dispărea

Scenariştii de la Hollywood sunt în grevă de două luni și, în curând, li s-ar putea alătura şi actorii. Pentru public, asta poate însemna că următorul sezon al serialului preferat va fi amânat și multe ar putea dispărea pentru totdeauna, scrie BBC, ctează digi24.ro.

Contractul semnat de Federația Americană a Artiștilor de Televiziune și Radio (SAG-AFTRA) expiră la miezul nopții, ora locală, pe 12 iulie, după o prelungire a termenului limită care a întârziat cu aproape două săptămâni posibilitatea unei mega-greve.

Actorii vor intra în grevă alături de scenariştii din Writers Guild of America, care au recurs la această formă extremă de protest încă din 2 mai, după ce nu au reușit să ajungă la un acord cu Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), un grup-umbrelă care reprezintă studiouri precum Disney, Netflix, Amazon și Apple.

Ar fi prima dată când sindicatele reprezentând atât scenariştii, cât și actorii ar face grevă în același timp din 1960, când Ronald Regan era președinte al sindicatului actorilor.

Un al treilea sindicat, al regizorilor - Directors Guild of America, a negociat deja un contract și nu se va alătura grevei.

Zeci de producții au fost deja oprite de când scenariştii au intrat în grevă, inclusiv serialul Stranger Things de pe Netflix și filmul Blade (de la Marvel).

Dacă şi actorii fac grevă, ar putea apărea și mai multe întârzieri, iar unele producţii pot fi anulate cu totul.

Pentru public, asta înseamnă probabil că următorul sezon al serialului preferat va fi amânat și multe pot dispărea pentru totdeauna.

Unele producții internaționale pot continua, dar acestea nu sunt prea multe, deoarece sindicatul reprezintă peste 160.000 de actori din întreaga lume.

La fel ca scenariştii aflaţi deja în grevă, actorii spun că serviciile de streaming nu le dau destui bani. Căutarea disperată de noi abonați este un model de afaceri nesustenabil, acuză ei, iar şefii de studiouri au salarii uriașe, în timp ce mulți actori și scenarişti nu pot măcar duce un trai decent.

Actorii și scenariştii obișnuiau să câștige bani din reluările de la TV. Ei primeau bani de fiecare dată când un film sau serial la care au lucrat era redifuzat și asta le-a permis să supraviețuiască între proiecte. Dar serviciile de streaming au schimbat Hollywood-ul, iar acum actorii și scenariştii primesc puțin sau nimic atunci când cineva urmăreşte un film sau serial pe serviciile de streaming. Acestea oricum plătesc din start mai puțin decât televiziunea clasică.

Negocierile se desfășoară în secret, așa că nu este clar care ar putea fi punctele de conflict sau dacă o înțelegere este iminentă, adaugă BBC.

Într-o mișcare surpriză, actori de top de la Hollywood au semnat o scrisoare prin care susțin greva.

Scrisoarea - care a circulat în Los Angeles - a fost semnată de vedete precum Meryl Streep, Mark Ruffalo sau Jennifer Lawrence. Are acum peste 1.000 de semnături.

Atât scenariştii, cât și actorii fac grevă nu numai pentru salarii mai bune, ci și pentru a obţine restricții privind utilizarea inteligenței artificiale (AI) în producții, despre care ei spun că este o amenințare „existențială”.

Ei cred că inteligența artificială ar putea crea un scenariu apocaliptic, în care deep fake-uri cu actori decedaţi ar putea fi vedetele, având fețele și vocile generate de computer. Pentru mulți din industria de divertisment, este o perspectivă de speriat că s-ar putea face producţii generate de computer fără echipă de filmare, actori sau scenarist.