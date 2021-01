Scenarii pentru alegerile anticipate. Ce spun fracţiunile parlamentare

PAS propune trei căi legale pentru provocarea alegerilor anticipate. Într-o postare pe Facebook, deputatul Sergiu Litvinenco se referă la respingerea repetată a învestirii unui candidat la funcţia de premier, blocarea activităţii legislativului şi nealegerea unui Guvern în timp de trei luni. Litvinenco spune că cea mai scurtă cale ar fi dacă Parlamentul va respinge de două ori învestirea unui Guvern. Doar că, potrivit politicianului, această soluţie are şi cele mai multe riscuri, deoarece se pot găsi 51 de parlamentari care să voteze un premier, iar aceştia îşi vor păstra fotoliile până în 2023. Deputatul mai scrie că Parlamentul actual este corupt, nelegitim, nereprezentativ, nu poate învesti un Guvern care să lucreze pentru oameni, de aceea trebuie să plece. Şi alte fracţiuni parlamentare împărtăşesc acest punct de vedere."Acest Parlament nu cred că poate furniza ceva bun şi pe durată lungă, este important să fie declanşate alegeri anticipate. Toate căile se conţin în Constituţie. Din punctul nostru de vedere, cea mai scurtă şi juridic corectă cale înaintarea candidaturii în funcţia de prim-ministru, două încercări în timp de 45 de zile, nu se votează şi mergem la alegerile anticipate", a declarat Alexandru Slusari.De cealaltă parte, Partidul ŞOR şi grupul parlamentar "PRO Moldova" susţin că alegerile anticipate nu sunt cea mai bună soluţie."Soluţiile scrise pe facebook nu întotdeauna reflectă posibilităţile adevărate. De la începutul anului noi continuăm ceea ce noi am promis oamenilor în primul rând şi căutăm soluţiile reale, dar nu descrise pe Facebook. Noi în primul rând dorim să soluţionăm problemele ţării noastre de aia şi am spus că noi suntem gata să luăm toată responsabilitatea", a spus Marina Tauber."În cazul în care ţara se confruntă cu o criză fără precedent şi din punct de vedere sanitar şi economic, al instabilităţii financiare este catastrofal, iată de ce suntem categoric împotrivă a astfel de decizii amatoreşti şi care au un interes strict politic", a declarat Andrian Candu.Socialiştii şi democraţii nu au comentat, deocamdată, soluţiile propuse de deputatul Sergiu Litvinenco. În 31 decembrie, trei deputaţi PAS au depus o sesizare la Curtea Constituţională prin care au cerut instituţiei să interpreteze scenariile posibile pentru autodizolvarea Parlamentului. Aleşii vor să ştie dacă este posibil ca legislativul să fie dizolvat prin adoptarea unei hotărâri în acest sens cu voturile a două treimi dintre deputați.