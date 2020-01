Scenă tulburătoare! Momentul în care un porc este lansat din elicopter în piscina unui milionar (VIDEO)

Un om de afaceri milionar din Argentina a avut parte de o surpriză neplăcută, după ce mai multe persoane puse pe farse au folosit un elicopter pentru a arunca un porc mort în piscina lui.

Mai multe imagini cu farsa au devenit virale pe internet și se poate vedea cum un elicopter care se afla deasupra locuinței de lux a milionarului. La scurt timp, un porc mort a fost aruncat în piscina bărbatului, scrie realitatea.net



„După ce acest video a circulat pe rețelele de socializare, vreau să clarific că incidentul s-a întâmplat când noi eram în casă și când am auzit un zgomot ciudat afară. Când am ieșit afară, am văzut acțiunea asta dezgustătoare. O glumă bolnavă”, a spus milionarul.