SCENĂ ŞOCANTĂ: Un bărbat a intrat cu un topor într-un supermarket şi a fugărit toţi angajaţii şi clienţii (VIDEO)

Un bărbat este dat în urmărire în Marea Britanie, după ce a intrat înarmat cu un topor într-un magazin al cunoscutului lanț de supermarketuri Tesco și a fugărit 10 clienți și angajați.

În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate vedea cum oamenii au început să fugă brusc, fiind urmăriți de bărbat, scrie libertatea.ro.

Incidentul s-a petrecut marți seara. Potrivit martorilor, bărbatul a ieșit la scurt timp din magazin și plecat cu o mașină. Angajații magazinului au chemat poliția.

"Am pornit o anchetă, dar nu am găsit pe nimeni. Nu am făcut nicio arestare", arată poliția britanică.

Totodată, reprezentanții magazinului au transmis că nimeni nu a fost rănit în incident.