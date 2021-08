Scaunele de la Teatrul Verde din Capitală sunt vechi şi incomode. Spectatorii, nevoiţi să urmărească spectacolele în picioare

Pandemia i-a scos pe artişti şi pe spectatori din sălile de concerte. De la începutul anului, doar la Teatrul Verde din Capitală au avut loc peste 20 de astfel de evenimente. Deşi au fost făcute mai multe reparaţii, spectatorii se plâng că scaunele sunt vechi, incomode şi este nevoie de multă răbdare pentru a rezista la un concert de două ore.

Felicia Iacob cunoaşte bine situaţia de la Teatrul Verde. Femeia spune că de fiecare dată îşi aduce o păturică de-acasă.



"Noi suntem pregătiţi, ştim ce se oferă aici, ce condiţii, atmosfera este bestială, nu se compară cu nimic în aer liber, dar din păcate avem ceea ce avem, păturelele de acasă. Ele an de an, sunt într-o stare tot mai deplorabilă", a spus Felicia Iacob.



Ca să se simtă mai comod, Valentin Jechiu şi-a aşternut jacheta pe scaun: "Noi ne-am schimbat, am vrut să ne aşezăm acolo, dar ne-am schimbat aici, deoarece sunt scaune în stare foarte rea. Am fost nevoit să facem. - Ce? - Să ne dezbrăcăm şi să punem haina să ne aşezăm".



Cei care nu cunosc în ce stare sunt scaunele de la Teatrul Verde sunt nevoiţi să urmărească spectacolele în picioare.



"Data trecută a fost bine, dar am fost nevoiţi să stăm la concert în picioare, din cauză că avem blugi şi îmi era teamă să nu îi deteriorăm", a spus o femeie.



"Pentru numărul de oameni care se adună aici şi pentru bani care se adună, ar fi bine să facă ceva, nişte schimbări cu scaunele, mai comode", a menţionat o altă femeie.



Pe de altă parte, şeful interimar al Direcţiei Parcurilor Cultură şi Odihnă, Sergiu Chirniţchi, spune că banii care s-au colectat în urma concertelor din acest an au fost investiţi în refacerea scenei. Potrivit lui, reparaţia scaunelor face parte dintr-un alt proiect de investiţii.



"Depunem toate eforturile să avem grijă atât de artiştii, cât şi de spectatori. Anul trecut, am început cu cabinele de machiaj, toaletele. Am reparat scena, am evacuat de aici peste 18 tone de gunoi care s-a acumulat din 1985 încoace. Noi muncim ca să strângem bani şi pentru reparaţia scaunelor", a declarat Sergiu Chirniţchi, directorul interimar, Direcţia Parcurilor Cultură şi Odihnă.



Între timp, artiştii se bucură că Teatrul Verde le oferă posibilitatea să se vadă cu publicul chiar şi în condiţii de pandemie.



"Mulţumim lui Dumnezeu că îl avem măcar în starea aceasta şi nu s-a ruinat. Realitatea este, uitaţi-vă după uşi şi după linoleumul ăsta de jos", a spus Tudor Ungureanu, artist.



Teatrul de Vară din parcul Valea Morilor a fost construit în 1957. Deşi în ultimii ani s-a aflat într-o stare de degradare, instituţia a reuşit să atragă din nou intereseul organizatorilor de concerte datorită amplasamentului şi capacităţii sălii.