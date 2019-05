Scaunele auto pentru copii, o raritate pentru companiile de taxi din ţară. Ce spun părinții și taximetriștii

Scaunele auto pentru copii sunt o raritate pentru companiile de taxi din ţară. Deşi regulamentul circulaţiei rutiere îi obligă pe conducătorii auto să transporte minorii de până la 12 ani în scaun special, foarte puţine taximetre respectă legislaţia. Potrivit poliţiei, transportarea copilului în dispozitivul special reduce cu până la 80% riscul de accidentare sau deces în cazul unui accident rutier.



" - Bună ziua, vreau să comand un taxi, dar vreau să ştiu dacă aveţi scaun pentru transportarea copiilor.

- Nu,nu avem scaun pentru copil.

- Nici o maşină?

- Nu.

- Nici un scaun nu aveţi la companie?

- Nu, doamnă, nu avem aşa serviciu, ne scuzaţi. Este centură de siguranţă din spate la maşinile confort."



Unii taximetrişti recunosc că nu au scaun pentru transportarea copiilor, alţii evită un răspuns direct.



"Dacă să luăm aşa să-mi echipez maşina cu cuşti, scaune, cu tot, atunci nu mai duc clienţii, duc doar utilaje."



"Nu lucraţi?

- Nu, nu.

- Dar scaun pentru copil aveţi? - Nu dau comentarii. Totul este. - Puteţi să-l arătaţi? - La poliţia rutieră o să-l arăt."



Părinţii spun că le este teamă să călătorească cu picii în taxiurile din Capitală.



"Am comandat o dată taxi, copilul avea jumătate de an şi a trebuit să-l ţin în braţe pe riscul meu. Iată în schimb au cuşti pentru transportarea animalelor în taxi, însă pentru copii nu sunt scaune."



Mai mult, regulamentul circulaţiei rutiere se bate cap de cap cu cel al transportatorilor auto. Dacă primul stipuleză clar că transportarea copiilor de până la 12 ani în automobil trebuie făcută doar în scaun auto, în regulamentul transportatorilor, acest lucru nu este bine definit. Lacunele în legislaţie le recunosc şi responsabilii de la Agenţia Naţională a Transportatorilor Auto.



" - Potrivit codului contravenţional este răspundere contravenţională doar ce ţine de lipsa unităţilor amenajate pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru copiii în scaune, aşa răspundere nu există

- Dar este siguranţa în trafic.

- Aşa ceva trebuie analizat şi propus modificări la legislaţie", a declarat Alexandru Mîţu, inspector principal ANTA.



De această lacună în legislaţie se folosesc directorii companiilor de taxi, care la obţinerea autorizaţiei nu sunt obligaţi să procure scaune pentru pasagerii mai mici de 12 ani. Astfel, pentru lipsa echipamentului special pot fi pedepsiţi doar şoferii, atunci când sunt prinşi pe picior greşit în trafic.



De la începutul acestui an, 63 de taximetrişti au fost amendaţi pentru că nu transportau copiii în scaun special.