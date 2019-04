Scaune rupte, podea crăpată, geamuri sparte. Cum circulă microbuzele de rută din Capitală

Scaune rupte, podea crăpată, geamuri sparte şi faruri reparate cu lipici. Aşa circulă o parte dintre microbuzele de rută din Capitală, care trebuie să treacă zilele acestea revizia tehnică.

Cele peste 800 de microbuze vor fi verificate în următoarele două săptămâni, potrivit unei dispoziţii a edililor locali.



La o staţie terminus din sectorul Buiucani al Capitalei, aproape jumătate din microbuze au defecţiuni vizibile. Unele maşini sunt pline de rugină, altele au scaunele deteriorate. Cu toate acestea, unii conducători auto ne-au spus că au trecut deja revizia tehnică.

Când i-am întrebat cum au obţinut acest act, au devenit agresivi.



"- Domnişoară eu vă spun nu dau interviu. - Dar cum aţi trecut revizia tehnică? - Ieşiţi de aici. - Dar uitaţi-vă aici ce aveţi pe torpedou", a spus un şofer.



Un alt maxi-taxi, aceeaşi situaţie. Acest microbuz, care circulă de 19 ani pe străzile din Capitală, este într-o stare avansată de degradare, iar în interior miroase îngrozitor. Şoferul spune că are revizia tehnică de câteva săptămâni.



"O să reparăm numaidecît, ne clarificăm cu această întrebare. - Şi la următoarea testare tehnică cum veţi trece? - Până atunci maşina va fi în stare ideală", a afirmat alt şofer.



Unii conducători de microbuze au găsit scuze pentru starea deplorabilă a maşinilor.



"Taxa eu aş spune că nu acoperă toate cheltuielile pe care le suportăm şi taxa trebuie să fie majorată minim cinci lei", a spus un bărbat.



Am mers la mai multe staţii de testare tehnică, însă nu am găsit nici un microbuz. În schimb, troleibuzele trec revizia tehnică pe bandă rulantă. Noi sau vechi de 35 de ani, singura cerinţă este să îndeplinească normele tehnice.



"Troleibuzele care nu trec testarea se înmânează un raport, merg şi înlătură toate defectele, după care se întorc la staţia de testare tehnică", a comunicat pentru PUBLIKA TV Mihail Racu, manager staţie de testare RTEC.



Potrivit administraţiei Regiei Transport Electric, anul acesta au fost scoase trei troleibuze de pe traseu şi duse la casat. Primăria a anunţat că vehiculele care nu vor întruni toate condițiile vor fi retrase din circulaţie, iar administratorii rutelor de microbuze nu vor mai avea dreptul să presteze servicii de transport public.