Scara din parcul Valea Morilor nu va fi dată în exploatare până la sfârşitul lunii iulie. Noul termen anunţat de şefii de şantier este Ziua Independenţei

Scara din granit, din parcul Valea Morilor, nu vor fi date în exploatare până la sfârşitul lunii iulie, aşa cum declarau responsabili. Noul termen anunţat de şefii de şantier este Ziua Independenţei. De vină ar fi un cablu de electricitate, care a fost depistat sub trepte şi care a fost strămutat... timp de trei luni.



Astăzi, la scara din granit din parcul Valea Morilor se muncea de zor. În timp ce unii lucrătorii săpau, alţii amenajau pavajul din granit.



"Ca pastele făinoase se pun. E greu, poate nu greu dar se mişcă încet, uitaţi-vă, pavajul are cinci pe cinci, tot pui şi nu se vede nimic din urmă."



Angajaţii spun că le-au mai rămas nouă scări de pavat şi câţiva metri pătraţi din pereţii scărilor de acoperit cu granit.



"În jur la 50 de metri pătraţi de granit pe pereţi mai avem de instalat."



Muncitorii afirmă că procesul a fost tărăgănat de un cablu electric găsit sub trepte, care nu era indicat în niciun proiect. Totodată, bătăi de cap le-au dat apele subterane, pentru care a fost necesară construcţia unui sistem de drenaj, ca acestea să se reverse în lac.



"Nu puteam să executăm lucrările de betonare, fiindcă ieşeau apele la suprafaţă."



Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu afirmă că lucrările la proiectul de renovare a scării din granit finanţat în mare parte de primăria Bucureşti decurge conform planului, dar până la sfârşitul lunii nu se reuşeşte şi amenajarea scuarului din faţa lor. Acum câteva zile Consiliul Municipal a aprobat proiectul de a renova şi scuarul dedicat eroilor MAI căzuţi la datorie, din imediata apropiere de scări. Pentru aceste lucrări pretura centru a primit 5 milioane de lei din bugetul municipalităţii.





"Avem conexiuni la scara din granit, adică cărări, ele vor fi pavate. Avem coonexiuni aici în vale şi sus în partea de mijloc cărările la fel vor fi pavate", a declarat Pavel Rusu, pretor sectorul Centru.





Astfel, autorităţile au dat un nou termen pentru inaugurarea întregului complex: 27 august. Trecătorii afirmă că abia aşteaptă să fie inaugurat complexul.

"Deja se observă diferenţa acolo unde sunt reconstruit şi arată tare frumos."



"Este o construcţie uluitoare. Şi în general se îngrijeşte foarte bine de parc, avem chiar unde să ne odihnim."



Pentru lucrările de restaurare a scărilor de granit, Primăria sectorului 1, din București a donat Chişinăului 19 milioane de lei. Contribuţia Capitalei este de 950 de mii de lei. Scările au fost construite în 1950 și nu au fost renovate niciodată.