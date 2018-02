SCÂNTEI ÎNAINTEA LUPTELOR. Gheorghe Lupu s-a încăierat cu Iska Ismailov

Tensiune înaintea turneului de lupte în cuşcă "Eagles Fighting Championship", ce se va desfășura la Sala Polivalentă din Chişinău pe 10 februarie! Moldoveanul Gheorghe Lupu s-a încăierat cu azerul Iska Ismailov la prezentarea oficială. Sportivii au fost despărţiţi cu greu de organizatorii evenimentului.



"Când am fost în România, m-am luptat cu el, atunci el a fost primul intrigant, s-a năpustit asupra mea, iar acum eu am răspuns. Deja îl aştept în octagon", a spus Gheorghe Lupu, luptător MMA.



"Poate el simte ceva, simte vreun pericol şi vrea să mă intimideze sau să facă o provocare. Dar pe mine nu mă intimidează asemenea chestii", a zis Iska Ismailov, luptător MMA.



Moldoveanul Vasile Suprovici şi belarusul Ivan Jvirblia sunt alţi doi luptători care au fost la un pas de bătaie.



Sportivii au trecut cu brio vizita medicală şi au efectuat cântarul oficial. Cel mai important duel se va disputa dintre compatriotul nostru Alexandru Romanov şi reprezentantul Uzbekistanului Alexander Stoliarov. Ei vor lupta pentru centura de campion interimar al categoriei grele.



"Este o luptă multaşteptată nu doar de mine, ci şi de toată echipa. Mult tindem spre asta. Cea mai mare răsplată pentru munca noastră va fi centura strălucitoare", a declarat Alexandru Romanov, luptător MMA.



"Nu voi promite că o să-l omor, o să-l strangulez sau ceva de acest gen. Am o atitudine normală faţă de această confruntare. Nu am nimic personal cu adversarul meu şi nu vreau să fac declaraţii sforăitoare", a zis Alexander Stoliarov, luptător MMA.



"Ne aşteaptă o seară incendiară, deoarece, practic, toate luptele vor fi de foc, chiar şi luptele de deschidere", a spus Dorin Damir, preşedinte Asociaţia FEA



În cadrul serii sunt programate 13 încleștări. Deţinătorul centurii în categoria de greutate de până la 71 de kilograme în acest proiect, Grigore Panfili, îşi va măsura forțele cu polonezul Marcin Jablonski. Campionul categoriei de 62 de kilograme, Mihai Sârbu, îl va întâlni pe Raul Guzman din Venezuela. A opta ediţie a turneului "Eagles Fighting Championship" este organizată de Asociaţia FEA.