Scântei înaintea intrării în ring. David Haye şi Tony Bellew s-au încăierat în timpul conferinţei de presă

FOTO: publika.md

Scântei înaintea intrării în ring. Boxerii David Haye şi Tony Bellew s-au încăierat în timpul conferinţei de presă. Cei doi au fost despărţiţi de agenţii de pază, iar ulterior s-au întrecut în declaraţii dure.



"Am reacţionat astfel, pentru că s-a apropiat atât de mult de mine. Dacă te apropii cu faţa aproape de a mea şi suntem aproape să ne sărutăm, atunci eu am o problemă, deoarece nu sunt tipul de bărbat care vrea să sărute cu alt bărbat şi nu cred că el este la fel. Nu spun că înainte nu s-au încercat tentative de a mă defăima. Fratele meu mai mic este homosexual, aşa că nu spun că nu este ceva în neregulă, doar că eu nu sunt genul", a spus boxerul Tony Bellew.



"Cred că Tony Bellew a intrat în panică. El a început duelul verbal. A încercat astfel să mă provoace, dar nu i-a reuşit. Bellew a sperat că voi reacţiona la fel şi aşa mă va dezorienta înaintea luptei de sâmbătă", a spus boxerul David Haye.



Haye şi Bellew se vor duela sâmbătă la Londra. Această va fi lupta-revanşă a lui Haye, care a fost învins de compatriotul să anul trecut în luna martie. Atunci, David a abandonat lupta în runda a 11-a.



Haye are 37 de ani este fostul campion mondial WBA, WBC și WBO la categoria grea. Pe ringul profesionist el disputat 31 de lupte, a obţinut 28 de victorii şi a suferit 3 înfrângeri. De partea cealaltă, Bellew are 35 de ani şi este de asemenea englez.



De-a lungul carierei sale boxerul supranumit ”bombardierul din Liverpool”, a desfăşurat 32 de confruntări, 29 dintre care le-a câştigat, a pierdut două şi a terminat una la egalitate.