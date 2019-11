SCÂNTEI ÎN PARLAMENT! Bolea către Sandu: Povestiţi ce aţi discutat în SECRET cu Rothscild şi cui i-aţi menit Aeroportul

Sar scântei în plenul Parlamentului, acolo unde este dezbătută moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Sandu. Socialistul Vasile Bolea acuză premierul Maia Sandu şi ministrul Economiei Vadim Brânzan că în mod secret, netransparent, au transmis Aeroportul din Chişinău compnaiei NR Investments Ltd, condusă de Nat Rothschild.

VASILE BOLEA: Ce aţi discutat în secret cu Nat Rothschild, împreună cu domnul ministru Brânzan şi cui i-aţi menit acest activ al statului?

MAIA SANDU: Acum veniţi cu falsuri! Eu am venit întâlnire cu acest personaj după ce el a anunţat public că a făcut această tranzacţie. Asta înseamnă că nu am avut nicio treabă cu această tranzacţie. Eu am aflat de tranzacţie în public, în momentul în care presa a raportat că această achiziţie s-a întâmplat şi acest lucru ne-a îngrijorat.