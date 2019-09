Scandalurile se ţin lanţ. Un membru al CA şi-a dat demisia în semn de protest

Scandalurile se ţin lanţ la Consiliul Audiovizualului. După ce conducerea instituţiei a favorizat două televiziuni afiliate socialiştilor şi controlate de liderul informal al PSRM, preşedintele Igor Dodon, un membru al CA şi-a anunţat demisia în semn de protest faţă de managementul defectuos operat de preşedintele Consiliului, dar şi a deciziilor luate în ultima perioadă de unii membri ai acestei structuri.

Este vorba despre Dorina Curnic, cea care a cerut, repetat, demisia preşedintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, şi a reclamat, în cadrul şedinţei de astăzi, riscul că unele televiziuni ar putea fi închise abuziv de către CA.

Curnic a anunţat că se retrage de la Consiliul Audiovizualului din data de 6 septembrie pe motiv că nu poate să-şi desfăşoare activitatea din cauza atitudinilor şi abordărilor selective de care dau dovadă unii colegi.



"Maniera în care activează o parte dintre membrii Consiliului şi aici mă refer la schimbarea radicală a viziunilor şi deciziilor luate în ultima perioadă, inclusiv propunerea de demitere incorpore a consiliului de supraveghere, în lipsa unei baze legale încurajează suspiciunea opiniei publice cu privire la independenţa instituţiei nominalizate. Autoritatea a degradat sub nivel a orice critică din cauza unui management defectuos. Începând cu nerespectarea termenelor şi procedurilor de examinare a sesizărilor, petiţiilor, cererilor de prelungire a licențelor de emisie şi finalizând cu publicare acestora", a spus membrul CA, Dorin Curnic.



"Eu aş avea multe de comentat, dar totuşi nu aş vrea să comentez ceea ce a spus colega noastră din considerente, mai ales etice", a spus preşedintele CA, Dragoş Vicol.



Totodată, membrul CA, Dorina Curnic, a vorbit public despre pericolul privind închiderea unor televiziuni de către Consiliul Audiovizualului, fără a preciza la ce posturi TV se referă.



"- Faptul că sunt aplicate anumite sancţiuni şi urmează campania electorală şi întrucât sancţiunile sunt graduale ele deja pot duce la închiderea posturilor de televiziune. - La ce posturi de televiziune vă referiți? - Nu mă refer la un anumit post de televiziune, îmi fac griji pentru toate posturile din Republica Moldova", a spus membrul CA, Dorin Curnic.



"Consider că este un act de bravură, domnia ei doreşte să epateze, să prezinte că după plecare ei vine potopul, se vor întâmpla nişte lucruri abominabile. Este regretabil faptul că dumneaei încearcă să demonstreze că odată cu plecarea ei lucrurile vor degrada", a spus preşedintele CA, Dragoş Vicol.



În cadrul şedinţei CA, Curnic şi-a reiterat poziţia sa şi a cerut ca Dragoș Vicol să plece din funcţie. De cealaltă parte, Vicol a menţionat că această solicitare este lipsită de temei.



" Trebuie să demonstrezi pas cu pas care sunt elementele care te-au condus la această concluzie, să îţi asumi responsabilitatea şi să soliciți demisia incorpore, ori preşedintele este acelaşi membru al Consiliului care are funcţie doar de convocare a şedinţelor şi de administrare a fondurilor, are un singur vot, eu nu am decizii pe care pot să le iau peste colegii mei", a spus preşedintele CA, Dragoş Vicol.



La începutul lunii august, membrii CA Dorina Curnic și Veronica Cojocaru au cerut demisia președintelui Consiliului Audiovizual. Acestea l-au acuzat pe Dragoş Vicol că a organizat intenţionat un "maraton de ședințe publice ale Consiliului", în speranţa că acestea nu vor putea participa la ele şi le va putea elimina din componenţa Consiliului, pe motiv că au absentat.

Acuzaţiile au fost respinse de Vicol. Recent au apărut suspiciuni că CA ar fi fost politizată, asta după ce, preşedintele instituţiei, Dragoş Vicol, a insistat ca Accent TV, post de televiziune afiliat sociliştilor şi preşedintelui Igor Dodon, să fie inclus în lista "must carry", adică posturi TV cele care sunt retransmise în mod obligatoriu de către operatorii de cabu. Mai mult, Consiliul Audiovizualuluii a stabilit şi ordinea în grilă a canalelor de televiziune, asta deşi legislaţia interzice orice fel de ingerinţe.

Este de menţionat faptul că deciziile luate de membrii CA vin după ce guvernarea PSRM-ACUM a făcut, în repetate rânduri, presiuni asupra membrilor instituţiei. La sfârşitul lunii iulie, premierul Maia Sandu, a dat buzna la şedinţa Consiliului Audiovizualului, unde a cerut demisia incorpore a membrilor CA.

Şi deputaţii din Comisia Cultură a Parlamentului au propus demiterea membrilor CA de către Parlament, chiar dacă legea stabileste că membrii instituţiei sunt inamovibili, adică nu pot fi destituiți din funcţie înainte de expirarea mandatului. Cu toate acestea, mai mulţi deputaţi din blocul ACUM au declarat recent că printre priorităţile sesiunii parlamentare de toamnă-iarnă se numără şi demiterea membrilor Consiliului Audiovizualului, prin modificarea legislaţiei.